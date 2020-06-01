Главным риск-фактором для рубля остается ухудшение глобального аппетита к риску - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" сохраняют свой прогноз на укрепление рубля к отметке 69 в паре с долларом к концу 2020 года, однако отмечают, что на горизонте июня риск-фактором для российской валюты остается ухудшение глобального аппетита к риску, поскольку текущий оптимизм по-прежнему выглядит весьма избыточным, говорится в обзоре банка

По мнению аналитиков, в паре с европейской валютой у рубля меньше возможностей на дальнейшее укрепление, поскольку евро получает поддержку на валютном рынке в условиях вероятного согласования общеевропейского фонда, который призван помочь наиболее пострадавшим странам ЕС в восстановлении экономической активности.

"Российская валюта на старте торгов торгуется ниже отметки 70 в паре с долларом США и ниже 78 в паре с евро, - отмечают эксперты "Нордеа банка". - Поддержку рублю оказывает целый ряд факторов, в числе которых сохранение нефтяных котировок вблизи отметки 38 долл./бар. (Brent) после пятничного роста, а также повышенный аппетит к рисковым активам. Риск эскалации торговой войны между США и Китаем снизился после пятничного выступления Д. Трампа, в котором президент США не сказал ничего конкретного по поводу торговых отношений между двумя странами. В рамках текущей недели российская валюта попытается сохранить комфортные уровни в случае сохранения оптимистичных настроений на глобальных площадках. Отметим, что внутренний фактор поддержки со стороны спроса нерезидентов на ОФЗ постепенно отходит на второй план, поскольку снижение ставки Банка России на 100 бп. в июне уже фактически отыграно участниками рынка".