По-прежнему привлекательны акции горно-металлургического и энергетического секторов - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка полагают, что в начале недели российский рынок акций будет демонстрировать рост на фоне скачка цен на нефть на закрытии рынка в минувшую пятницу, а также благодаря поддержке ралли на азиатских рынках, говорится в обзоре банка. По-прежнему привлекательны акции горно-металлургического и энергетического секторов.

"Тем не менее, инвесторы на этой неделе продолжат оценивать прогресс стран в перезапуске экономик на фоне текущих волнений на рынках, в том числе весьма напряженных отношений между США и Китаем и протестами по всей Америки, - отмечают эксперты банка. - Акции туристических компаний, вероятно, опять будут пользоваться спросом у инвесторов, придерживающихся спекулятивных стратегий на рынке, и, как следствие, ралли бумаг Аэрофлота продолжится. По-прежнему привлекательны акции горно-металлургического и энергетического секторов. Скачок цен на нефть и сильный курс рубля позитивны для бумаг нефтегазового сектора и банков соответственно".