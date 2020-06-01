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01 июня 2020 года 11:28

Рынок акций РФ утром растет вслед за миром на новостях вокруг Гонконга, индекс РТС обновил пик с марта

Москва. 1 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник растет во главе с "Аэрофлотом" на фоне раллировавшей вечером в пятницу нефти и улучшения внешней фондовой конъюнктуры после того, как США не стали объявлять новые торговые санкции в отношении Китая из-за ситуации вокруг Гонконга; индекс РТС превысил 1250 пунктов на фоне укрепления рубля и обновил максимум с начала марта.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2763,85 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1252,03 пункта (+2,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,5%.

Доллар просел до 69,48 рубля (-0,66 рубля).

К позитивным для рынка акций РФ новостям можно отнести намерения США пригласить Россию и другие страны на саммит G7, который пройдет осенью. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны, как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщил корреспондент телеканала CBS.

Саммит же, как отмечает CBS, состоится позже в этом году. По словам Трампа, его можно будет организовать не раньше сентября. Ранее он планировал провести эту встречу в верхах в конце июня в Вашингтоне - в "классическом" формате из семи стран. "Я переношу саммит на более поздний срок, потому что считаю, что G7 по своему составу точно отражает то, что происходит в мире", - пояснил президент США.

Подорожали рублевые акции "Аэрофлота" (+5,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,4% и +3,4% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,4% и +1,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +0,9% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,6% и +0,8% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,3%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, смена ближнего контракта Brent позволила цене подняться выше $37 за баррель. Однако беспокойство на рынке вызывает грядущее совещание ОПЕК+ и неопределенность позиции некоторых участников соглашения по ограничению добычи. Саудовская Аравия предлагает сохранить ограничения мая и июня до конца года или еще на несколько месяцев, но, вероятно, позиция РФ остается близкой к букве заключенных договоренностей. Само совещание может состояться ранее запланированной даты, и многие рассматривают это в качестве сигнала о готовности к более длительному сроку применения жестких ограничений. Буровая активность в США тем временем продолжает снижаться.

Промышленные и драгоценные металлы дорожают, реагируя на сильную статистику по деловой активности в Китае за март. Растут индексы в Азии и Европе, так как сценарий конфронтации США и КНР по вопросу Гонконга не состоялся, что подогрело российский рынок акций в понедельник, отмечает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в понедельник настроения на рынках оптимистичные. На фоне хороших данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая (50,7 пункта, ожидалось 49,6 пункта) выросли азиатские фондовые площадки. В первые часы торгов индекс МосБиржи закрепляется в диапазоне 2750-2800 пунктов и может предпринять попытки пробоя его верхней границы. На фоне выросшей нефти доллар ушел ниже поддержки 70 руб./$1. Закрепление американской валюты под данной отметкой будет говорить в пользу возможности продолжения негативной динамики с целью в районе 67,5 руб./$1, полагает аналитик.

В рамках недели важнейшей темой для рынков станут отношения между США и Китаем. Рост напряженности между странами может поставить под сомнение активные темпы восстановления мировой экономики после пандемии, что, в свою очередь, окажет давление на широкий спектр рисковых активов и приведет к активизации продаж.

Плюс к этому инвесторы обратят внимание на большой блок важной макроэкономической статистики, где основной фокус будет сосредоточен на индексах деловой активности в ключевых экономических регионах, а также данных по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и уровню безработицы в США. Публикуемая статистика может оказать существенное влияние на настроения инвесторов.

При этом поддержку рынкам будут оказывать новости по смягчению карантинных ограничений, что должно поспособствовать росту экономической активности и, соответственно, восстановлению мировой экономики, считает Зварич.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынку акций РФ пока не хватает сил для пробоя отметки 2800 пунктов по индексу МосБиржи.

Главным событием минувшей пятницы стало выступление американского президента Трампа по Китаю. Американский лидер заявил о намерении ликвидировать все преференции Гонконгу и резко ужесточить въезд в Штаты китайских студентов и ученых для ограничения воровства технологий. По-прежнему велики риски перерастания нынешней дипломатической напряженности США-КНР в новую торговую войну.

Нефть растет на фоне ослабления доллара, однако все еще остается дешевой. Против акций большинства российских экспортеров играет продолжение укрепления рубля (рубль может еще укрепиться вплоть до отметки 68 руб./$1). Однако фундаментально рубль продолжает выглядеть слабым. Таким образом, сейчас появляется отличный момент для среднесрочной покупки валюты или валютных инструментов.

Нефть Brent в пятницу после речи Трампа преодолела трудное сопротивление $36,5 за баррель. Интрига для нефтяных трейдеров заключается в решении ОПЕК+ по добыче. Согласно действующей договоренности, в июле страны должны нарастить добычу, но Саудовская Аравия будет выносить на обсуждение вопрос о том, чтобы нынешние квоты сокращения добычи в 9,7 млн б/с оставить еще на какое-то время. Пока непонятна позиция России по этому вопросу. Если решение о неувеличении добычи будет принято, нефть вполне может попробовать пощупать на прочность отметку $40 за баррель. В противном случае не исключен спуск котировок к сильной поддержке $32 за баррель, считает Антонов.

В США в пятницу индексы показали смешанную динамику после пресс-конференции президента США Трампа, посвященной отношениям с Китаем. Трамп сказал, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. Трамп добавил, что США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга". Пекин нарушил обещания по Гонконгу, взятые в рамках Объединенного китайско-британского соглашения о передаче этой территории КНР, отметил он.

Между тем Трамп не сказал, что США выйдут из торгового соглашения, заключенного с Китаем ранее в этом году, и не объявил об ответных торговых мерах, что поддержало рынки, пишет CNBC.

Трейдеры в пятницу также оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который сказал, что отрицательные процентные ставки не подходят для США.

В понедельник в Азии индексы акций уверенно выросли (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC40 растут на 1,4-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае снизился до 50,6 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку третий месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале, поскольку компании страны продолжают возобновлять работу и возвращаться к нормальному функционированию.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя в мае до 51 пункта, сообщает Trading Economics.

Нефть утром в понедельник корректируется после скачка в пятницу; цена августовской Brent находится на $1,9 выше уровня при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $37,78 за баррель (-0,2% и +5% в пятницу), июльская цена WTI - $35,37 за баррель (-0,3% и +5,3% в пятницу).

В мае WTI подорожала на 88,4%, что стало максимальным месячным ростом за историю наблюдений с 1983 года, отмечает MarketWatch. Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%.

Данные нефтесервисной Baker Hughes в пятницу показали, что количество активных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 17 единиц - до 301 установки. Трейдеры ожидают встречи ОПЕК+, запланированной на 9-10 июня. Как ранее сообщали СМИ, Россия хочет в июле начать уменьшать снижение уровня добычи, согласованного со странами ОПЕК+ в апреле на первые два месяца действия сделки.

При этом встреча министров ОПЕК и ОПЕК+ может состояться 4 и 5 июня, а не 9-10 июня, как планировалось ранее, сообщили "Интерфаксу" источники в трех делегациях.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+24%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+7,3%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+3,3%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,1%).

Подешевели акции ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-6,7% и -8,6% "префы"), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 20,681 млрд рублей (из них 4,413 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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