Goldman Sachs улучшил прогноз для индекса S&P 500

Аналитики Goldman Sachs Group улучшили ожидания для американского рынка акций, отказавшись от прогноза еще одной масштабной распродажи.

Ранее они не исключали возможности падения индекса Standard & Poor's 500 в течение трех месяцев до 2400 пунктов, то есть более чем на 20% относительно уровня на закрытие торгов в пятницу (3044 пункта). Теперь они видят риски снижения до 2750 пунктов.

При этом они прогнозируют, что индекс может даже подняться до 3200 пунктов, сообщает Bloomberg.

"Мощный отскок рынка означает, что наш предыдущий трехмесячный прогноз в 2400 пунктов вряд ли реализуется, - говорится в обзоре банка. - Поддержка со стороны денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики ограничивает падение величиной примерно в 10%".

Goldman Sachs сохранил прогноз для S&P 500 на конец текущего года на уровне 3000 пунктов.

Индекс подскочил на 36% с минимума, зафиксированного 23 марта, за счет сильной поддержки властей и Федеральной резервной системы, а также на оптимизме относительно восстановления экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

Снижение S&P 500 с начала текущего года составляет около 6%. На прошлой неделе он прибавил 3%, а за май увеличился на 7,5%.