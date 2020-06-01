Цена золота на неделе может вырасти до отметки $1776 - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Цена золота на неделе может вырасти до отметки $1776, но есть высокая неопределенность в плане дальнейшей динамики, говорится в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Цены на золото в пятницу пробили наверх локальный нисходящий тренд из-за роста напряженности между США и Китаем, констатирует директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

"Они пробили наверх зону сопротивления $1730-1740, поэтому игра на понижение потеряла актуальность. Вероятно, на этой неделе цена вырастет до отметки $1776, но есть высокая неопределенность в плане дальнейшей динамики. Золото торгуется на самом высоком уровне с 2013 года и всплески беспорядков в Миннеаполисе, Гонконге не позволили развиться коррекции, - пишет Андрей Верников. - С другой стороны, санкции против Китая, объявленные Президентом Трампом, оказались меньше, чем ожидалось, и "аппетит" к риску может опять начать расти. Ситуация сейчас такая, что, когда цены на золото начинают расти, покупать обычно уже поздно (с точки зрения краткосрочных вложений). Но в долгосрочном плане (до конца года) "боковая" динамика цен сменится повышательной, и цены могут вырасти как минимум до уровня $1850".