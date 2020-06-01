Новый выпуск ОФЗ-ПД серии 26234 может стать "звездой" предстоящих аукционов - Росбанк

Новый выпуск ОФЗ-ПД серии 26234, который был в пятницу представлен Минфином в объеме 500 млрд руб. с купоном на уровне 4,5% годовых, с высокой вероятностью станет "звездой" предстоящих аукционов, говорится в комментарии Росбанка.

Новый выпуск 26234 станет заменой для активно предлагаемой на прошедших аукционах серии 26229 (ноя.25), неразмещенный остаток которой составляет 42 млрд руб. "Новая бумага с высокой вероятностью станет "звездой" предстоящих аукционов, на фоне стабильно высокого спроса на среднем участке кривой, ожидаемая доходность на текущий момент рисуется на уровне 5,06-5,11%", - отмечают аналитики банка.

Минфин с начала года уже разместил нового долга на 1.2 трлн руб. (в том числе 716 млрд руб. по ходу 2к'20) против 2.3 трлн руб., заложенных на текущий момент в бюджете, указывают эксперты Росбанка. "Напомним, что не позднее 1 июня Правительство РФ должно завершить работу над планом восстановления экономики от пандемии коронавируса. Как следствие, мы ожидаем на текущей неделе деталей относительно как самого плана, так и новой бюджетной конструкции. Количество аукционных дней в 2к'20 может сократиться с 4 до 3 в связи с тем, что 24 июня было объявлено нерабочим днем, что может подтолкнуть Министерство к более крупным заимствованиям, а инвесторов - к более активному участию в аукционах в предстоящие недели", - полагают аналитики банка.