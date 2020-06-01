Доходность 10-летних ОФЗ может вернуться к уровню 5,45 - 5,50% годовых - Промсвязьбанк

Если июньское заседание ОПЕК+ подтвердит продление ограничений по добыче нефти, то доходность 10-летних ОФЗ может вернуться к минимумам середины мая - 5,45 - 5,50% годовых, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина.

Эксперт в начале этой недели в отношении локальных гособлигаций развивающихся стран ждет умеренного оптимизма. Мировые центробанки продолжают подпитывать рынки дешевой ликвидностью в то время как экономика постепенно восстанавливается. За неделю с 21 по 27 мая американский центробанк увеличил баланс на 138 млрд долл (+26 млрд долл. на предыдущей неделей), доведя его до 7,06 трлн. С начала марта баланс ФРС вырос уже на 2,94 трлн долл. Объявленные в пятницу санкции США против Китая оказались не столь жесткими, как ожидали инвесторы, что, по мнению аналитика банка, также является позитивным фактором для ЕМ. "Если июньское заседание ОПЕК+ подтвердит продление ограничений по добыче нефти, то доходность 10-летних ОФЗ может вернуться к минимума середины мая - 5,45 - 5,50% годовых", - прогнозирует д. Монастыршин.

Кривая доходности ОФЗ на участке 3-15 лет в пятницу сместилась вверх на 2 б.п., напоминает аналитик Промсвязьбанка. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 выросла до 5,57% годовых. Всего за прошлую неделю доходность 10-летнего бенчмарка выросла на 8 б.п. Инвесторы немного скорректировали ожидания по уровню ключевой ставки в среднесрочной перспективе, что и отразилось на котировках бондов. С начала мая доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 54 б.п., а гособлигации срочностью до 5 лет снизились в доходности на 65-70 б.п. "Увеличение угла наклона кривой отражает ожидания роста предложения нового госдолга, а также повышение ставок после выхода экономики из спада", - заключает эксперт банка.