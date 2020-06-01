Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник - 2720-2810 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Утром понедельника российские фондовые индексы получат поддержку от улучшения внешнего фона в пятницу и сохранения интереса к рисковым активам, в связи с чем выйдут в "плюс", сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на день составляет 2720-2810 пунктов.

Обновление нефтяными ценами пиков с первой половины марта также будет оказывать поддержку компаниям сектора.

Неделя ожидается интересной на события (отчет по рынку труда США, заседание ЕЦБ, возможные переговоры ОПЕК+), при этом на данный момент наиболее пессимистичный для "быков" сценарий ухудшения торговых отношений США и КНР не реализовывается, отмечает аналитик компании Елена Кожухова.