01 июня 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: без единства мнений
На утро понедельника у аналитиков нет единого мнения об открытии фондовых торгов в России.
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, ждем роста российского фондового рынка, который будет поддержан пятничным подъемом цен на нефть и позитивной динамикой внешних площадок. В результате уже в первые часы торгов индекс Мосбиржи закрепится в диапазоне 2750-2800 пунктов и может предпринять попытки пробоя его верхней границы. В случае же публикации позитивной статистики преобладание покупок в наших акциях сохранится до конца сессии".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Вполне вероятно, что отечественный рынок акций откроет день ростом в пределах 0,5-1%".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Торги откроются недалеко от пятничного закрытия. Однако сил подняться выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи по-прежнему нет. Очень низкие цены на нефть и сильнейший внутренний кризис продолжат давить на котировки".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,5%, в диапазоне 2720-2750 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2760, 2780 пунктов. После открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением мы можем увидеть его переход в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
01 июня 2020 года 19:50
Москва. 1 июня. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине в связи с увеличением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и укреплению большинства мировых рынков после того, как президент США Дональд Трамп не стал оспаривать условия торговой сделки с Китаем. читать дальше
.
01 июня 2020 года 19:40
Москва. 1 июня. Рынок акций РФ на первых летних торгах вырос вслед за мировыми площадками и нефтью после решения США не объявлять новые торговые санкции в отношении Китая из-за ситуации вокруг Гонконга, индекс РТС поднялся в район 1250 пунктов, обновив максимум с начала марта на фоне укрепления рубля. читать дальше
.
01 июня 2020 года 19:20
Москва. 1 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.
01 июня 2020 года 19:03
Новая неделя началась с интереса к риску и распродаж доллара, рубль торговался в плюсе наряду с большинством валют на развивающихся рынках, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.
Эксперт отмечает, что на прошедшей... читать дальше
.
01 июня 2020 года 18:56
ITI Capital прогнозирует V-образное восстановление экономики и фондового рынка, причем в осстановление будет быстрым, а дальнейший рост - значительным, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Если сравнивать текущий кризис с ипотечным кризисом 2008-2009 гг., то в этот раз рынок упал больше... читать дальше
.
01 июня 2020 года 18:28
Пока при размещении бондов корпоративные эмитенты предлагают существенную премию по доходности, и это говорит о том, что рынок далек от перегрева, отмечается в комментарии УК "Альфа-Капитал".
"Рынок рублевого долга на прошлой неделе вновь был скорее в боковике, инвесторы ждут очередного... читать дальше
.
01 июня 2020 года 17:58
Аналитики ITI Capital полагают, что на рынке нефти сохранится "бычья" конъюнктура, и баррель Brent подорожает до $40,62/барр., говорится в обзоре инвесткомпании. Ключевым триггером роста может послужить перенос встречи ОПЕК+ на более ранний срок - возможно, 4 июня, вместо 9-10 июня.
"Картель и... читать дальше
.
01 июня 2020 года 17:34
Участники рынков акций скорее склонны закладывать в котировки свои ожидания, игнорируя нынешний обвал прибылей и закладывая тот разворот, который может произойти в 2021 или даже в 2022 г.. отмечается в обзоре "ВТБ Капитала".
Индекс S&P 500 в мае поднялся еще на 4,5%, перевалив отметку в 3000... читать дальше
.
01 июня 2020 года 16:59
Потенциал дальнейшего роста ОФЗ на рублевом долговом рынке выглядит ограниченным с учетом уровней, которых достигли доходности к погашению по госбумагам, говорится в аналитическом материале Sberbank Asset Management.
Дальнейшее снижение ставок по ОФЗ в текущих условиях возможно после заседания... читать дальше
.
01 июня 2020 года 16:43
Sberbank Asset Management считает, что в случае сохранения преимущественно позитивных настроений на глобальных рынках российская валюта может продемонстрировать дальнейшее укрепление. "Целевой краткосрочный диапазон по рублю мы оцениваем в пределах 69-71,5 за доллар. Основными факторами динамики... читать дальше
.
01 июня 2020 года 16:34
Технические поддержки пары USD/RUB стремятся к 68,5-69, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".
Рубль существенно укреплял свои позиции в понедельник, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2650 рублей. Ставки... читать дальше
.
01 июня 2020 года 16:12
Сокращение продажи валюты ЦБ РФ на открытом рынке в июне, скорее всего, сможет лишь остановить укрепление рубля ниже 70 за доллар, его ослабление можно ожидать к началу осени, говорится в обзоре Райффайзенбанка.
Аналитики банка отмечают, что с начала апреля российская валюта укрепилась почти на... читать дальше
.
01 июня 2020 года 15:50
Акции Полюса находятся на краткосрочном перепутье, принимать решения стоит по мере преодоления важных технических уровней, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".
Бумаги Полюса в понедельник упали после публикации финансовых результатов за 1-й кв. текущего года, которые показали снижение... читать дальше
.
01 июня 2020 года 15:34
Потенциал снижения доходности в длинных выпусках еврооблигаций ограничен, в то время как риски коррекции после существенного ралли высоки, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают, что на текущей неделе на долговых рынках сохранится умеренно позитивный... читать дальше
.
01 июня 2020 года 15:33
Москва. 1 июня. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине в связи с увеличением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам после того, как президент США Дональд Трамп не стал оспаривать условия торговой сделки с Китаем. читать дальше
.