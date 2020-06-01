Утренние прогнозы: без единства мнений

На утро понедельника у аналитиков нет единого мнения об открытии фондовых торгов в России.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, ждем роста российского фондового рынка, который будет поддержан пятничным подъемом цен на нефть и позитивной динамикой внешних площадок. В результате уже в первые часы торгов индекс Мосбиржи закрепится в диапазоне 2750-2800 пунктов и может предпринять попытки пробоя его верхней границы. В случае же публикации позитивной статистики преобладание покупок в наших акциях сохранится до конца сессии".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Вполне вероятно, что отечественный рынок акций откроет день ростом в пределах 0,5-1%".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Торги откроются недалеко от пятничного закрытия. Однако сил подняться выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи по-прежнему нет. Очень низкие цены на нефть и сильнейший внутренний кризис продолжат давить на котировки".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,5%, в диапазоне 2720-2750 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2760, 2780 пунктов. После открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением мы можем увидеть его переход в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".