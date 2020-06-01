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01 июня 2020 года 09:40

Hang Seng подскочил более чем на 3%

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленной динамикой. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленной динамикой после пресс-конференции президента США Дональда Трампа, посвященной отношениям с Китаем.

При этом за неделю индикаторы продемонстрировали существенный рост: Dow Jones прибавил 3,8%, S&P 500 - 3%, Nasdaq - 1,8%. Рост индекса Dow за месяц составил 4,3%, S&P 500 - 4,5%, Nasdaq - 6,8%.

Трамп сказал, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

"Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна - две системы" на принцип "одна страна - одна система", - заявил Трамп в Белом доме.

Трамп добавил, что США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга". "Наши действия будут решительными и значительными", - заявил президент США.

Между тем Трамп не сказал, что США выйдут из торгового соглашения, заключенного с Китаем ранее в этом году.

"Фактически, он решил не говорить о тех вещах, о которых мог бы поговорить, но это не конец", - сказал стратег BTIG Джулиан Эмануэль.

Трейдеры в пятницу также оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который сказал, что отрицательные процентные ставки не подходят для США.

Председатель ФРС отметил, что существует явная опасность второй волны коронавирусной инфекции, и это станет проблемой для ЦБ, но не следует беспокоиться, что у него не хватит инструментов для борьбы с новой вспышкой заболевания.

"Я бы больше беспокоился о том, что вторая волна подорвет доверие",- сказал он, добавив, что это приведет к более медленному и слабому восстановлению. По его словам, "полное восстановление экономики будет в действительности зависеть от уверенности людей в том, что безопасно выходить на улицу и принимать участие в широком спектре экономических активностей".

Опубликованные в пятницу статданные указали на рекордное падение расходов населения в США в апреле. Расходы населения США в прошлом месяце сократились на 13,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это самое существенное падение с момента учета показателя. Между тем доходы американцев в прошлом месяце подскочили на 10,5%.

Аналитики в среднем ожидали падения первого показателя на 13%, второго - на 2,1%, сообщает MarketWatch. Респонденты Trading Economics ожидали уменьшения соответственно на 12,6% и 6,5%, агентств Bloomberg - на 12,8% и 5,9% соответственно.

Акции Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) подешевели на 3,5%. Компания, предоставляющая облачные услуги, сократила чистую прибыль в первом финансовом квартале и ухудшила годовой прогноз.

Цена бумаг Twitter Inc. (SPB: TWTR) снизилась на 2% после падения на 4,5% по итогам предыдущих торгов. Трамп в четверг подписал указ о регулировании деятельности соцсетей, сообщает Washington Post. Ранее Twitter присвоила одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что твит может содержать недостоверную информацию.

Котировки акций Costco Wholesale (SPB: COST) Corp. снизились на 0,35%. Ритейлер накануне отчитался о результатах в третьем финансовом квартале, которые оказались хуже ожиданий экспертов.

Индекс Dow Jones Industrial Average 29 мая снизился на 17,53 пункта (0,07%) - до 25383,11 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 14,58 пункта (0,48%) и составил 3044,31 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 120,88 пункта (1,29%) - до 9489,87 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются, поскольку заявления президента США Дональда Трампа в отношении Китая оказались не такими плохими, как ожидалось, сообщает MarketWatch.

США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР, заявил в пятницу Трамп. "Мы начнем рассматривать отказ от ряда привилегий", - сказал он, пояснив, что это касается, в частности, торговли, соглашений об экстрадиции.

Трамп добавил, что США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга". "Наши действия будут решительными и значительными", - заявил президент. Пекин нарушил обещания по Гонконгу, взятые в рамках Объединенного китайско-британского соглашения о передаче этой территории КНР, отметил он.

"Как и ожидалось, президент отменил особый статус Гонконга в связи с введением нового закона о безопасности, отмечает старший аналитик Oanda Джеффри Холли. - Но при этом он не сделал ничего для отмены первой фазы торгового соглашения США-КНР, заключенного в январе. Общий вздох облегчения ощутим в Азии сегодня утром".

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:16 МСК увеличился на 2,2%, гонконгский Hang Seng - на 3,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае снизился до 50,6 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку третий месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале, поскольку компании страны продолжают возобновлять работу и возвращаться к нормальному функционированию.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя в мае до 51 пункта, сообщает Trading Economics.

PMI сферы услуг и строительства в мае повысился до 53,6 пункта с 53,2 пункта в предыдущий месяц.

Лидерами роста в ходе торгов в Гонконге в понедельник являются акции девелопера Country Garden (+7,5%), производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (+6,3%) и AAC Technologies Holdings Inc. (+6,3%), страховщика AIA Group (+5,8%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+4,1%).

Также дорожают бумаги нефтяных компаний, включая CNOOC (+5%) и PetroChina (+1,5%), телекоммуникационной China Mobile (+2,8%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 МСК увеличился на 0,5%, при этом он поднялся выше отметки в 22 тыс. пунктов впервые с конца февраля, отмечает Trading Economics.

Японские компании увеличили капрасходы в первом квартале на 4,3% относительно аналогичного периода прошлого года после сокращения на 3,5% в четвертом квартале 2019 года.

Котировки бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group растут на 3,4%, косметической Shiseido - также на 3,4%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 1,7%, производителя электроники Sony - на 0,7%.

Между тем акции автомобильной Toyota Motor дешевеют на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК поднялся на 1,5%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,6%, автопроизводителя Kia Motor - на 0,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:21 МСК поднялся на 0,75%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto взлетела на 3% и 3,8% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник после уверенного роста по итогам предыдущего месяца.

В мае WTI подорожала на 88,4%, что стало максимальным месячным ростом за историю наблюдений с 1983 года, отмечает MarketWatch. Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК составляет $37,51 за баррель, что на $0,33 (0,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов июльские контракты выросли в цене на $0,04 (0,1%), до $35,33 за баррель. Срок действия июльских контрактов на Brent истек в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы подорожали на $1,81 (5%), до $37,84 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,29 (0,82%) - до $35,2 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена этих контрактов увеличилась до $35,49 за баррель, поднявшись на $1,78 (5,3%).

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. В то же время, он не объявил об ответных торговых мерах, что поддержало рынки, пишет CNBC.

Помимо этого, данные нефтесервисной Baker Hughes в пятницу показали, что количество активных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 17 единиц - до 301 установки. Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось по итогам одиннадцатой недели подряд - на 15 штук, до 222 единиц.

Трейдеры ожидают встречи ОПЕК+, запланированной на 9-10 июня. Как ранее сообщали СМИ, Россия хочет в июле начать уменьшать снижение добычи, согласованного со странами ОПЕК+ в апреле на первые два месяца действия сделки.

"Сохраняются сомнения, что Россия согласится на продление срока первого двухмесячного периода, который предполагал большее снижение добычи в рамках соглашения ОПЕК+", - считает главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннс, которого цитирует S&P Global Platts.

Встреча министров ОПЕК и ОПЕК+ может состояться 4 и 5 июня, а не 9-10 июня, как планировалось ранее, сообщили "Интерфаксу" источники в трех делегациях.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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