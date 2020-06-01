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01 июня 2020 года 09:32

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут подрасти благодаря улучшению внешнего фона

Москва. 1 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленной динамикой после пресс-конференции президента США Дональда Трампа, посвященной отношениям с Китаем. Трамп сказал, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. "Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна - две системы" на принцип "одна страна - одна система", - заявил Трамп в Белом доме. Трамп добавил, что США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга". "Наши действия будут решительными и значительными", - заявил президент США. Между тем Трамп не сказал, что США выйдут из торгового соглашения, заключенного с Китаем ранее в этом году.

Трейдеры в пятницу также оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который сказал, что отрицательные процентные ставки не подходят для США. Председатель ФРС отметил, что существует явная опасность второй волны коронавирусной инфекции, и это станет проблемой для ЦБ, но не следует беспокоиться, что у него не хватит инструментов для борьбы с новой вспышкой заболевания. "Я бы больше беспокоился о том, что вторая волна подорвет доверие", - сказал он, добавив, что это приведет к более медленному и слабому восстановлению. По его словам, "полное восстановление экономики будет в действительности зависеть от уверенности людей в том, что безопасно выходить на улицу и принимать участие в широком спектре экономических активностей".

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются, поскольку заявления президента США Дональда Трампа в отношении Китая оказались не такими плохими, как ожидалось. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:16 МСК увеличился на 2,2%, гонконгский Hang Seng - на 3,4%. Японский индекс Nikkei 225 вырос 1 июня на 0,8%, при этом он поднялся выше отметки в 22 тыс. пунктов впервые с конца февраля. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК поднялся на 1,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:21 МСК поднялся на 0,75%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слегка снижаются в понедельник утром после уверенного роста по итогам предыдущего месяца. В мае WTI подорожала на 88,4%, что стало максимальным месячным ростом за историю наблюдений с 1983 года. Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $37,74 за баррель, что всего на 0,26% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,25% - до $35,4 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена этих контрактов увеличилась до $35,49 за баррель, поднявшись на 5,3%.

Данные нефтесервисной Baker Hughes в пятницу показали, что количество активных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 17 единиц - до 301 установки. Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось по итогам одиннадцатой недели подряд - на 15 штук, до 222 единиц.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 2,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,552 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,51 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 мая вырос на 0,18% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,2%, поднявшись до 692,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+2,35%), "РЖД-001P-16R" (+1,14%) и "МТС-001P-10" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-0,64%), "ГТЛК-001Р-09" (-0,26%) и "МТС-001P-06" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Росбанк (MOEX: ROSB) в полном объеме разместил облигации серии БО-002Р-07 на сумму 10 млрд рублей по номиналу. Сбор заявок на облигации объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения 1 год прошел 25 мая. Ставка купона была установлена на уровне 5,6% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,68% годовых.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 15% выпуска серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-257R номинальным объемом 2 млрд рублей на 299,9 млн рублей, 87,79% выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-260R номинальным объемом 1 млрд рублей на 877,9 млрд рублей и 28,46% выпуска ИОС-USDRUB_FIX-182d-001Р-255R номинальным объемом 100 млн рублей на 28,4 млн рублей. Срок обращения выпуска ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-257R - 5 лет, выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-260R - 3,5 года, выпуска ИОС-USDRUB_FIX-182d-001Р-255R - полгода. По выпуску ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-257R предусмотрен один купон, ставка купона равна 0,9464% годовых. По выпуску ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-260R предусмотрен также один купон, ставка купона равна 1,0417% годовых. По выпуску ИОС-USDRUB_FIX-182d-001Р-255R предусмотрен один купон, ставка купона равна 1% годовых. По выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,45% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 9,79% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация - по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 мая. Техразмещение предварительно назначено на 3 июня.

ХК "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 5 лет серии БО-10 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,7% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 5,78% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 29 мая. Техразмещение запланировано на 4 июня. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в феврале текущего года. Тогда компания разместила 10-летние облигации с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,55% годовых.

ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,6% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 5,68% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 29 мая. Техразмещение запланировано на 5 июня.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) 4 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды с офертой через 4 года объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 140 базисных пунктов к 4-летним ОФЗ. Дата начала техразмещения будет определена позднее. В октябре 2019 года МБЭС разместил дебютные 10-летние облигации с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,9% годовых. Заем был размещен в рамках программы облигаций МБЭС серии 001Р объемом до 70 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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