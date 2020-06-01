Торги индекса Мосбиржи в понедельник начнутся с умеренного изменения в пределах 0,5% - ИК "Алго Капитал"

Торги индекса Мосбиржи в понедельник начнутся с умеренного изменения в пределах 0,5%, в диапазоне 2720-2750 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,5%, в диапазоне 2720-2750 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2760, 2780 пунктов. После открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением мы можем увидеть его переход в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине понедельника останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать одновременная публикация в США апрельских данных по изменению расходов на строительство и майского значения индекса деловой активности в производственном секторе (17:00 мск), отмечает В. Манжос.