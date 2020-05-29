Рынок акций в конце мая замедлил подъем из-за слабости нефти

Рынок акций РФ в конце мая вырос вторую неделю подряд вслед за мировыми фондовыми площадками на ожидания запуска мировых экономик в свете смягчения карантинных ограничений во многих странах, но рост сдерживался слабостью нефти из-за опасений эскалации конфликта США и Китая. Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с начала марта и сдали назад.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 21 по 27 мая составил порядка $3 млн против оттока $160 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $30 млн по сравнению с оттоком $80 млн на предыдущей неделе.

В период с 25 по 29 мая индекс МосБиржи вырос на 0,9% и составил 2734,83 пункта, индекс РТС прибавил 2,6% и достиг 1219,76 пункта на фоне снижения доллара к 70,63 руб./$1 (-1,01 рубля). Июльская нефть Brent за неделю подешевела на 0,7% или $0,23 (до $34,89 за баррель).

Неделя на рынке акций РФ началась с в роста вслед за фондовой Европой и нефтью на ожиданиях дальнейшего смягчения карантинных ограничений, индекс МосБиржи поднялся в район 2760 пунктов, при этом лидерами выступили не входящие в расчет индикатора бумаги "Россетей" (+5,6% и +6,8% "префы"). Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что нефтяной рынок может сбалансироваться уже в июне-июле благодаря снижению добычи в ОПЕК+ и других странах производителях, а также восстановлению спроса.

Япония анонсировала новый пакет экономических стимулов объемом более 100 трлн иен ($929 млрд) в условиях пандемии и заявила об отмене режима чрезвычайного положения во всех префектурах страны. Нефть Brent поднялась к $35,7 за баррель на сигналах дальнейшего сокращения добычи в США при продолжающемся восстановлении спроса. В США число активных буровых сократилось еще на 21 единицу и достигло 318 штук - минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов.

Во вторник "бычий" настрой рынка, подогретый подъемом внешних площадок благодаря постепенному снятию карантинных ограничений в мире, к закрытию торгов сменился распродажами из-за неспособности нефти Brent развить дальнейший рост выше $36 за баррель; индекс МосБиржи просел до 2754 пунктов, а индекс РТС вырос до 1225 пунктов на фоне укрепления рубля. Лидерами роста вновь выступили бумаги "Россетей" (+5,2%), а акции "ТГК-1" (+5%) обновили максимум с начала марта на новостях о размере дивидендов за 2019 год (совет директоров ПАО рекомендовал акционерам утвердить выплаты в объеме 0,001036523 рубля на одну бумагу).

В Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах - снимается все больше и больше карантинных ограничений. Россия сократила добычу в мае до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+ (по оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ опустилась до 8,63 млн б/с при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+). Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.

В среду рынок акций после разнонаправленных дневных колебаний на фоне смешанных внешних сигналов завершил торги распродажами вслед за упавшей нефтью, индекс МосБиржи просел в район 2740 пунктов; выросли акции "Аэрофлота" (+4,6%) на новостях о льготном годовом кредите от Сбербанка на 3 млрд рублей, а также подорожали бумаги "Магнита" (+3,6%) и Сбербанка (+2,3%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом. Нефть Brent просела к $34 за баррель из-за усиления геополитической напряженности и возобновившихся опасений по поводу восстановления спроса.

В четверг рынок акций возобновил подъем вслед за миром в ожидании "запуска" экономик многих стран после пандемии COVID-19, а также на фоне наметившейся коррекции нефти вверх; индекс МосБиржи поднялся к 2780 пунктам во главе с бумагами металлургов и Сбербанка (+3,3%) на фоне укрепления рубля. Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов рублевые акции "ФСК ЕЭС" (-2,8%, до 0,18676 рубля; дивиденды - 0,00949434 рубля на акцию).

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что Гонконг утратил автономию. Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности. Нефть Brent отскочила выше $35 за баррель, несмотря на негативную статистику Минэнерго США (запасы нефти в стране за неделю выросли 7,93 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,2-1,9 млн баррелей).

В пятницу рынок акций РФ с утра развернулся вниз вместе с мировыми площадками и нефтью (Brent вновь скатилась ниже $35 за баррель) на ожиданиях возможных резких заявлений президента США Трампа в отношении Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над Гонконгом. Инвесторы опасались возврата части пошлин для китайских товаров, отмененных ранее.

В Японии хуже ожиданий оказалась статистика по розничным продажам и промпроизводству за апрель. Индекс МосБиржи опустился в район 2730 пунктов, упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год акции "Интер РАО" (-3,3%, до 4,944 рубля; выплаты - 0,1962 рубля на акцию).

По итогам недели с 25 по 29 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели акции "МРСК Сибири" (+21%), "Россетей" (+14%), "ОГК-2" (+14%); хуже рынка оказались бумаги "ФСК ЕЭС" (-6%), Polymetal (-5%), "НОВАТЭКа" (-5%).

Рынок акций РФ в начале июня сохранит волатильность в зависимости от динамики внешних площадок на новостях вокруг конфликта США-КНР (Китай может объявить об ответных мерах на демарш США), ситуации с Covid-19 и поступающей свежей макростатистики. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2650-2800 пунктов, для индекса РТС - 1150-1280 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".