Рынок акций РФ в пятницу просел в ожидании заявлений Трампа по Китаю, неделя закрылась ростом

Москва. 29 мая. Рынок акций РФ в пятницу просел вместе с мировыми площадками и нефтью перед выходными и в ожидании выступления президента США Дональда Трампа по Китаю; индекс МосБиржи опустился в район 2730 пунктов во главе с бумагами металлургов и нефтяников и упавшими акциями "Интер РАО" из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год (с учетом расчетов "Т+2").

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2734,83 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1219,76 пункта (-1,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) потеряли в пределах 5,8%.

Доллар подрос до 70,63 рубля (+0,15 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,9-2,6%, доллар подешевел на 1,01 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-5,8% и -3,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-5%), "Интер РАО" (-3,3%, до 4,944 рубля; выплаты - 0,1962 рубля на акцию), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,2% и -2,7% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,2% и -2,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,7%).

Просели также акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%, до 137,76 рубля). Акционеры комбината на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за четвертый квартал 2019 года в размере 3,12 рубля на акцию. Таким образом, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов общая сумма дивидендов за 2019 год составит 17,36 рубля на акцию. Изначально рекомендации по финальным дивидендам составляли 5,16 рубля на акцию.

Подросли бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+4,5% и +1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,9%), "Газпрома" (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, напряженность между США и Китаем усилилась после принятия Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге, теперь рынки опасаются жесткой реакции на это президента США Трампа.

В итоге российские инвесторы предпочли в конце недели применить оборонительную тактику перед пресс-конференцией Трампа, спрос вновь проявляется в бумагах золотодобывающих компаний, ранее на неделе подпавших под распродажи, а также в секторах производителей удобрений, телекомов и энергетиков.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Константина Карпова, давление на рынок акций в пятницу оказал внешний фон: в ряде стран (в том числе в Бразилии, Мексике и Южной Корее) регистрируется рост заболеваемости COVID-19, также инвесторы услышали угрозы Трампа и Конгресса в отношении КНР. Политики, по сути, взяли транснациональный бизнес в заложники.

Трамп обещал сделать в пятницу несколько заявлений по Китаю, так что худшая динамика еще может быть впереди. Ослабление экономики США и Китая закономерно приведет к слабости спроса на рынках углеводородов, металлов и прочего сырья.

В аутсайдерах выступили акции нефтянки и "НОВАТЭКа". Похоже, инвесторы все острее воспринимают ограниченность свободного места в европейских подземных хранилищах газа, что может привести к дальнейшему падению цен на газ до начала сезона активного отбора топлива, то есть до осени. Эскалация напряженности в отношениях США и Китая оказывает поддержку золоту и бумагам золотодобывающих компаний.

Выросли акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+4,2% и +7,3% "префы") после того, как совет директоров компании назначил новую дату отсечки реестра под дивиденды за 2019 год - 10 июля (на бирже - 8 июля, учитывая расчеты "Т+2"), что оказалось раньше ожиданий. Компания выплатит 9,07 рубля на акцию каждого вида. В пятницу инвесторы проявляли осторожность и сокращали позиции перед выходными. Вероятно, после заявлений Трампа в ближайшие дни последуют ответные действия Китая, считает Карпов.

Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также полагает, что основной идеей на рынках остается неопределенность дальнейшего развития отношений США и КНР. На пресс-конференции в пятницу Трамп может объявить о мерах против Китая в связи с ограничением свобод в Гонконге. Естественно, что китайская сторона может пойти на ответные меры, и спираль конфронтации пойдет на новый виток. По негативному сценарию, может пострадать торговое соглашение США-КНР "первой фазы", тем более что в условиях шока экономики от пандемии COVID-19 соблюдать достигнутые договоренности оказалось невозможным. Под давлением оказались нефть и металлы, как возможные кандидаты на спад спроса из-за потенциальных осложнений.

На глобальном рынке продолжается ослабление доллара США по причине Разницы в подходах финансирования программ экономической помощи пострадавшим от COVID-19. Главным финансистом антикризисного финансирования в США стал "печатный станок". Нефть также завершает неделю снижением, доходности на рынке ОФЗ отошли от своих минимумов. Если США ограничатся символическими мерами против Китая, то аппетиты к риску на глобальном рынке сохранятся и шансы на взятие отметки 70 руб./$1 повысятся.

В Европе продолжают смягчать карантинные меры. Во Франции с 2 июня начнут работать кафе, рестораны и бары. Швеция оценивает рост ВВП в первом квартале на 0,1% в поквартальном выражении, хотя экономисты ждали спада на 0,6% (Швеция - одна из немногих стран, где не стали принимать ограничивающие меры). Инфляция в еврозоне составила 0,1% по итогам мая, что совпало с ожиданиями. В Германии розничные продажи упали за апрель на 5,3%, хотя ожидался еще более сильный провал - на 12%, отмечает аналитик.

На нефтяном рынке кроме рисков ухудшения отношений США и КНР существует неопределенность по поводу дальнейшего плана действий ОПЕК+. По сообщениям Reuters, Саудовская Аравия и некоторые другие арабские производители предлагают сохранить объемы добычи в мае и июне на более длительный срок, а РФ может вновь последовать букве договоренностей. Совещание в ОПЕК+ состоится лишь 10 июня, и до этого рынок будет жить слухами, а также событиями в отношениях США и Китая. Российские индексы акций в пятницу оставались под давлением, однако перспектива бессрочных стимулов ФРС снижает потенциал коррекционного снижения, считает Кочетков.

Аналитики Нордеа банка также полагают, что Трамп может объявить о конкретных мерах, которые США планируют принять против КНР за вмешательство во внутреннюю политику Гонконга. Тем не менее в рамках уходящей недели рынки не особо обращали внимания на данную тему, а аппетит к риску оставался в целом весьма неплохим. Это может быть связано с тем, что хотя взаимные угрозы от США и Китая звучат почти каждый день, конкретных значимых действий в отношении друг друга страны пока не предпринимали. Тем не менее, если конфликт переместится на фронт торговой войны, это может стать поводом для углубления коррекции на мировых финансовых рынках.

Ключевым событием для нефтяного рынка в ближайшее время станут переговоры ОПЕК+. Вероятность того, что страны продлят сделку с текущими параметрами (сокращение нефтедобычи на 9,7 млн б/с) на несколько месяцев, является весьма высокой. Такое решение вряд ли окажет котировкам значимую поддержку в краткосрочной перспективе, однако может добавить позитива по мере восстановления спроса на энергоносители. В случае же отказа от продления действующих параметров сделки страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти на 2 млн б/с уже в июле. Такое решение будет сигналом о том, что между странами ОПЕК+ снова появились серьезные разногласия, в результате чего негативные настроения могут вернуться на нефтяной рынок. Встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ состоятся 9-10 июня, отмечают эксперты Нордеа банка.

В США накануне под занавес торгов индексы развернулись вниз (по итогам торгов индексы просели на 0,2-0,6%) после того, как президент США Трамп сообщил о проведении в пятницу пресс-конференции, посвященной отношениям с Китаем.

На пленарном заседании в четверг депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 1,6-2,5%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,4%, ниже 3020 пунктов) в ожидании пресс-конференции Трампа по Китаю в связи с ситуацией вокруг Гонконга.

Розничные продажи в Японии в апреле рухнули на 13,7% в годовом выражении при прогнозах снижения на 11,5%. Объем промпроизводства в Японии в прошлом месяце уменьшился на максимальные с марта 2011 года 14,4% в годовом выражении.

Кроме того, уровень безработицы в Японии в апреле вырос до 2,6% с 2,5% в марте и достиг максимальной отметки с декабря 2017 года. При этом аналитики ожидали, что показатель составит 2,7%.

Нефть в пятницу также подешевела на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая, однако завершает май существенным подъемом; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $34,89 за баррель (-1,1% и +1,6% в четверг), июльская цена WTI - $33,43 за баррель (-0,8% и +2,7% накануне). Срок действия июльских контрактов на Brent истекает в пятницу.

Brent подорожала в мае почти на 40%, в то время как WTI - на рекордные 76%.

Трамп пообещал в пятницу объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над Гонконгом. Трейдеры опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее, отмечают эксперты AxiCorp.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-20,3% и -11,5% "префы"), банк "Приморье" (MOEX: PRMB) (-8,7%), ПАО "Северо-западное пароходство" (MOEX: SZPR) (-6,4%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-4,8%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-4,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+19,9% и +13,7% "префы"), ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+13,2% и +30,8% "префы"), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+10%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил максимальные с марта 150,217 млрд рублей (из них 34,224 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 21,465 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка), что связано с ребалансировкой индексов MSCI (изменения в индикаторах вступили в силу после закрытия торгов 29 мая).