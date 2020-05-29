Рубль вечером продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро из-за уменьшения интереса глобальных инвесторов к риску

Москва. 29 мая. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам на опасениях разрастания конфликта между США и Китаем.

Курс доллара США составил 70,61 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,43 руб./EUR1, подорожав на 33,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 21,7 копейки - до 74,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску и снижения цен на нефть. Инвесторы находятся в ожидании пресс-конференции главы США Дональды Трампа относительно мер против Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над Гонконгом и анализируют выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Отрицательные процентные ставки не подходят для США, заявил он. Пауэлл также выразил опасения относительно рисков возникновения второй волны пандемии, сообщает The Wall Street Journal. Глава американского центробанка сказал, что текущие действия Федрезерва не приведут к усилению неравенства в доходах американцев.

На пленарном заседании в четверг депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC в четверг, что Пекин сделал "большую ошибку", приняв резолюцию, в соответствии с которой будет разработан этот закон.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу на протяжении значительной части сессии основные валютные пары торговались в узких диапазонах, так как рынок взял паузу перед пресс-конференцией Трампа по поводу нового закона о национальной безопасности в Гонконге. "Принятый ранее на этой неделе закон подрывает автономию Гонконга и вызывает недовольство не только в США, но также и в Австралии, Канаде и Великобритании. Хрупкий оптимизм, который возродился на рынках в последнее время, может быть легко потерян в случае эскалации напряжения между США и Пекином. Таким образом, инвесторы предпочитают оставаться в защитных активах и не набирать рискованных позиций перед выходными. Более того, рубль уже подошел к психологически важной отметке 70 руб./$1, которая, вероятно, не так быстро может быть пройдена", - подчеркнула Наумова.

"В пятницу рубль корректировался вместе с ценами на нефть и тревожной обстановкой на развивающихся рынках. В течение дня стоимость марки Brent теряла около 3%, хотя к окончанию рабочего дня заметно сократила потери. На рынках EM вместе с рублем в отрицательной зоне провели почти весь день валюты Турции, Бразилии и ЮАР. Основным фактором давления на рынки нефти и EM оставались разногласия между США и Китаем, в том числе по ситуации в Гонконге. Эти разногласия в ближайшее время определят дальнейшую динамику торгов на рынках, в том числе на площадках EM и сырьевых биржах. Пока что усиление геополитической напряженности снижает и без того неустойчивый аппетит инвесторов к риску. В данном контексте важное значение будет иметь анонсированная на сегодня Трампом специальная пресс-конференция, на которой американский президент может вновь вернуться к вопросам торговых пошлин, что еще больше усилит неприятие риска и может спровоцировать новую волну распродаж валют EM", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть немного замедлили снижение в ходе торгов в пятницу в ожидании пресс-конференции президента США, посвященной отношениям с Китаем.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 1,22% - до $34,86 за баррель. Срок действия июльских контрактов на Brent истекает в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы подешевели на 0,69%, до $35,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,98% - до $33,38 за баррель.

Признаки возобновления спроса на фоне постепенного смягчения ограничений, связанных с коронавирусом, в США и других крупных экономиках способствовали активному росту цен на нефть в мае, однако некоторые аналитики опасаются, что подъем цен на нефть может стать поводом для отказа от сокращения добычи.

Тем временем добыча нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки - до 11,4 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США.

Импорт нефти в США за неделю увеличился более чем на 2 млн баррелей в сутки - до 7,2 млн баррелей в сутки, что является максимальным уровнем с августа 2019 года. При этом импорт из Саудовской Аравии подскочил на 1 млн баррелей в сутки - до 1,59 млн баррелей.

Инвесторы продолжают ожидать итогов встречи ОПЕК+ в июне на фоне возникновения на рынке опасений, что некоторые производители могут увеличить добычу.

"На горизонте ближайших двух недель для рубля крайне важно, как разрешится дальнейшая судьба сделки ОПЕК+. Продление сокращений добычи в объеме 9,7 млн баррелей в сутки за пределы июня создаст хорошую базу для продолжения восстановления позиций рубля. В паре с евро российская валюта в настоящее время чувствует себя несколько хуже, чем в паре с долларом. Это следствие восстановления позиций евро на глобальных площадках на ожиданиях финального согласования фонда на 750 млрд евро для поддержки европейской экономики", - говорит аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

ЦБ РФ 27 мая продал валюту на 11,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 11,3 млрд рублей.

Ранее, в среду, ЦБ отразил продажу валюты с расчетами 26 мая на сумму 22,8 млрд рублей, а во вторник, с расчетами 25 мая, - равными нулю. Это обычная ситуация для дней, если расчеты приходятся на выходные для западных рынков дни: сначала отражается объем операций меньше, чем в заявках Минфина, затем больше.

В понедельник, 25 мая, в США был День памяти, в Великобритании - Второй майский банковский выходной, банковская система в этих странах не работала.

Как следует из данных Банка России, ЦБ РФ с 18 по 20 мая продавал валюту по 11,3 млрд рублей в день, 21 мая объем продажи валюты составил 11,1 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 34,92 копейки, до 70,752 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,78 копейки, до 78,5489 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 32,65 копейки по отношению к четвергу и составил 70,6179 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 15,3 копейки и составил 70,6376 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 657,646 млн, из которых $713,54 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 944,106 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 38,43 копейки, до 78,5138 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 47,35 копейки и составил 78,5582 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR531,097 млн, из которых EUR158,374 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR372,723 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК слегка понизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок, а также ставка на срок 1 месяц остались на отметках 5,69%, 5,74% и 5,74% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 2 базисных пункта - до 5,68% и 5,66% годовых.