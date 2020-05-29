Цены евробондов РФ по итогам недели вновь подросли, но темпы повышения замедлились

Москва. 29 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам последней недели мая вновь подросли, но темпы повышения замедлились по сравнению с предыдущей неделей. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене за пять дней на фоне падения интереса инвесторов к "защитным" активам, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты.

В начале недели активность торгов в секторе валютных гособлигаций России была крайне низкой из-за выходного дня в США и Великобритании. При этом во вторник котировки российских еврооблигаций умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. В отсутствие новых сообщений относительно торгового противостояния между США и Китаем, а также на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефть котировки евробондов РФ продемонстрировали новый виток повышения. Наибольшим спросом пользовались среднесрочные бумаги, хотя и в "длинных" выпусках также присутствовала покупка. По итогам дня снижение доходностей отечественных евробондов составило в среднем 3-5 базисных пунктов.

Американские фондовые индексы 26 мая завершили торги ростом, поддержку рынку оказали новости, связанные с разработкой вакцины от коронавируса, и признаки постепенного начала восстановления экономик мира. Инвесторы сфокусировались на сообщениях о постепенном снятии экономических ограничений, связанных со сдерживанием распространения коронавируса. Правительство ФРГ планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в том случае, если это позволит сделать ситуация с пандемией коронавируса, сообщило агентство Dpa со ссылкой на внутренний документ правительства. Помимо 26 стран-членов ЕС и шенгенской зоны, речь идет о снятии ограничений в передвижениях с Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией. Тем временем Испания откроется для въезда иностранных туристов с июля, объявил в субботу премьер страны Педро Санчес.

Котировки российских евробондов в среду смогли удержаться от падения и продемонстрировали боковую динамику, несмотря на локальное ухудшение ситуации на мировых рынках, прежде всего на нефтяных площадках. При этом 27 мая произошло коррекционное снижение цен "длинных" выпусков ОФЗ после состоявшихся первичных аукционов Минфина. Коррекция в целом была незначительной, но она все же была, несмотря на сохраняющиеся ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на июньском заседании на 75-100 базисных пунктов. Однако валютные госбумаги не поддались давлению продавцов и в целом сохранили ценовые уровни предыдущего дня. И основная причина этого - сохраняющееся высокое кредитное качество России как заемщика.

Дополнительную поддержку рынку оказывали низкие процентные ставки качественных бумаг, номинированных как в долларах, так и в евро. При этом у участников рынка нет каких-либо ожиданий роста базовых процентных ставок в ближайшие месяцы, что в итоге выступает позитивным фактором для всех мировых долговых рынков.

Цены на нефть снизились в среду в связи с усилением геополитической напряженности между США и Китаем и возобновившимися опасениями по поводу восстановления спроса. Вашингтон может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом до конца этой недели, сказал президент США Дональд Трамп. На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге, что было негативно воспринято в Вашингтоне.

Тенденция к ценовому росту отечественных евробондов в четверг возобновилась. При этом вновь наблюдалось расхождение в динамике внутренних и внешних долговых бумаг. Так, если в секторе рублевого госдолга продолжилась отрицательная ценовая коррекция, то на рынке российских еврооблигаций продавцы были не очень активны. В итоге доходности большинства выпусков евробондов РФ снизились на 2-3 базисных пункта.

В последний день недели рынок российских еврооблигаций вновь лег в боковой дрейф в ожидании пресс-конференции президента США Трампа, на которой должны были быть объявлены новые санкции против Китая из-за законодательных инициатив Пекина в отношении Гонконга.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,26% и составила 116,28% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 12 базисных пунктов и 29 мая составил 168 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за пять дней на 0,84% (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 3,23% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,68% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 8 пунктов и составил 236 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,18% (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов и составила 3,29% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,09%, подорожав до 112,87% от номинала (его доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 2,27% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,33%, до 114,65% от номинала (их доходность снизилась на 7 пунктов и составила 2,13% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,25%, до 110,97% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 8 базисных пунктов и составил 126 базисных пунктов).

Динамика цен валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, будет волатильной из-за нестабильной конъюнктуры мировых рынков, в том числе возможной отрицательной коррекции нефтяных цен, на фоне новой волны обострения взаимоотношений между США и Китаем, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет зависеть от ситуации на мировых рынках, которая, в свою очередь, будет определяться новостями о первых шагах по постепенному снятию ограничений карантинного характера. Вместе с тем определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать сохраняющиеся высокие кредитные характеристики России.