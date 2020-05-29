.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ по итогам недели вновь подросли, но темпы повышения замедлились
.
ГЛАВНОЕ
Российский ВВП упал в апреле на 12%
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в нерабочем апреле в 12% в годовом выражении после роста на 0,8% в марте. Наибольший спад наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос
 
Внебюджетные фонды могут потерять из-за коронавируса почти 3 трлн руб.
Потери внебюджетных фондов (ПФР, ФСС и ФОМС) из-за пандемии коронавируса могут достичь 3 трлн рублей. Такой вывод содержит обновленный прогноз Института социальной политики НИУ ВШЭ, основанный на уточненных данных о снижении экономической активности...
 
Туристов из России пока не готовы принимать за рубежом
Ростуризм пока не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, поэтому основной упор будет сделан на внутренний туризм, сообщила вчера глава Ростуризма Зарина Догузова. "Сейчас никто не может назвать сроки возобновления...
 
Ресторанная отрасль работает с оборотом в 33% от докризисных показателей
В России в рамках борьбы с пандемией COVID-19 около 57% ресторанов не смогли приспособиться к работе в формате навынос или с доставкой после решения властей о запрете обслуживания клиентов в залах. Такие данные приводит разработчик решений по...
 
29 мая 2020 года 19:06

Цены евробондов РФ по итогам недели вновь подросли, но темпы повышения замедлились

Москва. 29 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам последней недели мая вновь подросли, но темпы повышения замедлились по сравнению с предыдущей неделей. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене за пять дней на фоне падения интереса инвесторов к "защитным" активам, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты.

В начале недели активность торгов в секторе валютных гособлигаций России была крайне низкой из-за выходного дня в США и Великобритании. При этом во вторник котировки российских еврооблигаций умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. В отсутствие новых сообщений относительно торгового противостояния между США и Китаем, а также на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефть котировки евробондов РФ продемонстрировали новый виток повышения. Наибольшим спросом пользовались среднесрочные бумаги, хотя и в "длинных" выпусках также присутствовала покупка. По итогам дня снижение доходностей отечественных евробондов составило в среднем 3-5 базисных пунктов.

Американские фондовые индексы 26 мая завершили торги ростом, поддержку рынку оказали новости, связанные с разработкой вакцины от коронавируса, и признаки постепенного начала восстановления экономик мира. Инвесторы сфокусировались на сообщениях о постепенном снятии экономических ограничений, связанных со сдерживанием распространения коронавируса. Правительство ФРГ планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в том случае, если это позволит сделать ситуация с пандемией коронавируса, сообщило агентство Dpa со ссылкой на внутренний документ правительства. Помимо 26 стран-членов ЕС и шенгенской зоны, речь идет о снятии ограничений в передвижениях с Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией. Тем временем Испания откроется для въезда иностранных туристов с июля, объявил в субботу премьер страны Педро Санчес.

Котировки российских евробондов в среду смогли удержаться от падения и продемонстрировали боковую динамику, несмотря на локальное ухудшение ситуации на мировых рынках, прежде всего на нефтяных площадках. При этом 27 мая произошло коррекционное снижение цен "длинных" выпусков ОФЗ после состоявшихся первичных аукционов Минфина. Коррекция в целом была незначительной, но она все же была, несмотря на сохраняющиеся ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на июньском заседании на 75-100 базисных пунктов. Однако валютные госбумаги не поддались давлению продавцов и в целом сохранили ценовые уровни предыдущего дня. И основная причина этого - сохраняющееся высокое кредитное качество России как заемщика.

Дополнительную поддержку рынку оказывали низкие процентные ставки качественных бумаг, номинированных как в долларах, так и в евро. При этом у участников рынка нет каких-либо ожиданий роста базовых процентных ставок в ближайшие месяцы, что в итоге выступает позитивным фактором для всех мировых долговых рынков.

Цены на нефть снизились в среду в связи с усилением геополитической напряженности между США и Китаем и возобновившимися опасениями по поводу восстановления спроса. Вашингтон может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом до конца этой недели, сказал президент США Дональд Трамп. На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге, что было негативно воспринято в Вашингтоне.

Тенденция к ценовому росту отечественных евробондов в четверг возобновилась. При этом вновь наблюдалось расхождение в динамике внутренних и внешних долговых бумаг. Так, если в секторе рублевого госдолга продолжилась отрицательная ценовая коррекция, то на рынке российских еврооблигаций продавцы были не очень активны. В итоге доходности большинства выпусков евробондов РФ снизились на 2-3 базисных пункта.

В последний день недели рынок российских еврооблигаций вновь лег в боковой дрейф в ожидании пресс-конференции президента США Трампа, на которой должны были быть объявлены новые санкции против Китая из-за законодательных инициатив Пекина в отношении Гонконга.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,26% и составила 116,28% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 12 базисных пунктов и 29 мая составил 168 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за пять дней на 0,84% (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 3,23% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,68% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 8 пунктов и составил 236 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,18% (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов и составила 3,29% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,09%, подорожав до 112,87% от номинала (его доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 2,27% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,33%, до 114,65% от номинала (их доходность снизилась на 7 пунктов и составила 2,13% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,25%, до 110,97% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 8 базисных пунктов и составил 126 базисных пунктов).

Динамика цен валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, будет волатильной из-за нестабильной конъюнктуры мировых рынков, в том числе возможной отрицательной коррекции нефтяных цен, на фоне новой волны обострения взаимоотношений между США и Китаем, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет зависеть от ситуации на мировых рынках, которая, в свою очередь, будет определяться новостями о первых шагах по постепенному снятию ограничений карантинного характера. Вместе с тем определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать сохраняющиеся высокие кредитные характеристики России.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 мая 2020 года 20:00
Рынок акций в конце мая замедлил подъем из-за слабости нефти
Рынок акций РФ в конце мая вырос вторую неделю подряд вслед за мировыми фондовыми площадками на ожидания запуска мировых экономик в свете смягчения карантинных ограничений во многих странах, но рост сдерживался слабостью нефти из-за опасений эскалации конфликта США и Китая. Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с начала марта и сдали назад.    читать дальше
.
29 мая 2020 года 19:45
Рынок акций РФ в пятницу просел в ожидании заявлений Трампа по Китаю, неделя закрылась ростом
Москва. 29 мая. Рынок акций РФ в пятницу просел вместе с мировыми площадками и нефтью перед выходными и в ожидании выступления президента США Дональда Трампа по Китаю; индекс МосБиржи опустился в район 2730 пунктов во главе с бумагами металлургов и нефтяников и упавшими акциями "Интер РАО" из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год (с учетом расчетов "Т+2").    читать дальше
.
29 мая 2020 года 19:40
Рубль вечером продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро из-за уменьшения интереса глобальных инвесторов к риску
Москва. 29 мая. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам на опасениях разрастания конфликта между США и Китаем.    читать дальше
.
29 мая 2020 года 18:53
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции Applied Materials
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции Applied Materials, отмечая, что они довольно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, отмечается в комментарии инветскомпании. Результаты Applied Materials за II финквартал также оказались, по...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 18:05
Julius Baer продолжает рекомендовать корпоративные облигации США низкого инвестиционного уровня
Аналитики Julius Baer продолжают рекомендовать корпоративные облигации низкого инвестиционного уровня в ожидании восстановительного роста экономики США и увеличения покупок корпоративных облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ), говорися в комментарии руководителя отдела исследований...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 17:33
Рынки в напряжении из-за обострения отношений между США и Китаем - Saxo Bank
Новости о восстановительных мерах в ЕС подтолкнули вверх пару EUR/USD, но оптимизму угрожает обострение американо-китайских отношений, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Президент США Трамп намерен в пятницу объявить о новых мерах против Китая, и JPY,...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 17:14
Самое глубокое падение ВВП РФ придется на II квартал 2020г - "БКС Глобал Маркетс"
Самое глубокое падение ВВП РФ придется на II квартал 2020 года - на 10,5% относительно II квартала 2019 года, считает старший экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров. "В этом году ВВП России упадет на 3,8% (ранее мы прогнозировали минус 2,7%), но в 2021 году показатель начнет расти...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 16:49
Евробонды SIBNEF 23 оценены рынком справедливо - Райффайзенбанк
Евробонды SIBNEF 23 оценены рынком справедливо, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Евробонды SIBNEF 23, как и остальные российские евробонды, котируются с расширенным спредом к суверенной кривой, отмечают аналитики банка: спред SIBNEF 23 – RUSSIA 23 составляет 100 б.п. против 50-60 б.п. в...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 16:28
Американский рынок акций пока игнорирует напряженность в отношениях с Китаем - "ВТБ Капитал"
Американский рынок акций пока игнорирует напряженность в отношениях с Китаем, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". С точки зрения динамики фондового рынка, ключевую роль играет повышение уровня глобальной ликвидности, а вовсе не фундаментальные факторы. Напряженность в американо-китайских...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 16:02
Julius Baer ждет роста на рынке природного газа
Аналитики Julius Baer продолжают ожидать роста на рынке природного газа, сообщается в комментарии компании. Котировки природного газа до сих пор не присоединились к ралли на рынках нефти и промышленных металлов, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 15:37
Уровень в 79 рублей за евро выглядит вполне достижимым - ИК "Фридом Финанс"
вро смотрится гораздо увереннее доллара по отношению к рублю, что связано с его ростом на межбанковском рынке, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. В пятницу котировка европейской валюты доходила до 78,7 рубля. Уровень в 79 рублей за евро выглядит вполне...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 15:32
Рубль днем снижается к доллару и евро из-за уменьшения интереса глобальных инвесторов к риску
Москва. 29 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже"в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам на опасениях разрастания конфликта между США и Китаем.    читать дальше
.
29 мая 2020 года 15:10
Разворот фондовых индексов в сторону роста маловероятен, но все же возможен - ИК "Фридом Финанс"
Российские индексы РТС и Мосбиржи теряют по 1,5%, констатируют специалисты ИК "Фридом Финанс". Диапазон колебаний в пятницу днем составил 1210-1240 пунктов и 2720-2770 соответственно. "Рынок старается удержаться ближе к максимумам, которых он достиг в мае. Падения дальше, чем к 1090 по РТС и 2700...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 14:48
Курс в ближайшей перспективе, вероятно, останется вблизи 71 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
Курс в ближайшей перспективе, вероятно, останется вблизи 71 руб./$, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Российские активы снижаются на фоне оттока средств глобальных инвесторов из рисковых активов. Определяющим фактором в российском сегменте остается аппетит глобальных инвесторов...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 14:19
Усиление геополитической напряженности снижает и без того неустойчивый аппетит инвесторов к риску - ИК "Велес Капитал"
Усиление геополитической напряженности снижает и без того неустойчивый аппетит инвесторов к риску, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В данном контексте важное значение, по мнению эксперта, будет иметь анонсированная на...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.