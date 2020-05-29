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29 мая 2020 года 17:33
Рынки в напряжении из-за обострения отношений между США и Китаем - Saxo Bank
Новости о восстановительных мерах в ЕС подтолкнули вверх пару EUR/USD, но оптимизму угрожает обострение американо-китайских отношений, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Президент США Трамп намерен в пятницу объявить о новых мерах против Китая, и JPY, наконец, начинает подавать признаки жизни. "Укрепление евро на фоне планов Евросоюза значительно расширить бюджет за счет прямой эмиссии долга стало вчера важной темой, - отмечает Д. Харди. - Оно продолжилось и сегодня утром, так что пара EUR/USD смогла выйти выше 1,1100. Хотя в кроссах евро может остаться на высоте (например, EURGBP сегодня утром поднялась над 0,9000), в пределах G3 (USD, JPY, EUR) ситуация может измениться в зависимости от того, что скажет сегодня Трамп на пресс-конференции по новым мерам против Китая. Его вчерашнее обещание выступить на эту тему привело к снижению риск-аппетита, которое продолжилось и утром". По мнению эксперта Saxo Bank, Трамп вряд ли объявит о прекращении особых отношений США с Гонконгом, так как это нанесло бы рынкам огромный сопутствующий ущерб, повредило бы многим крупным американским компаниям и вообще стало бы слишком радикальным шагом. (Хотя госсекретарь Помпео сказал, что Гонконг больше не автономен, так что в перспективе нет оснований для сохранения особых отношений.) Более вероятный и менее опасный для рынков вариант - это санкции против отдельных лиц и организаций материкового Китая, которых США считают ответственными за неугодную им политику. Посередине будут такие шаги в торговой политике, которые поставили бы под угрозу торговое соглашение, заключенное в январе.
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29 мая 2020 года 20:00
Рынок акций РФ в конце мая вырос вторую неделю подряд вслед за мировыми фондовыми площадками на ожидания запуска мировых экономик в свете смягчения карантинных ограничений во многих странах, но рост сдерживался слабостью нефти из-за опасений эскалации конфликта США и Китая. Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с начала марта и сдали назад. читать дальше
.29 мая 2020 года 19:45
Москва. 29 мая. Рынок акций РФ в пятницу просел вместе с мировыми площадками и нефтью перед выходными и в ожидании выступления президента США Дональда Трампа по Китаю; индекс МосБиржи опустился в район 2730 пунктов во главе с бумагами металлургов и нефтяников и упавшими акциями "Интер РАО" из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год (с учетом расчетов "Т+2"). читать дальше
.29 мая 2020 года 19:40
Рубль вечером продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро из-за уменьшения интереса глобальных инвесторов к риску
Москва. 29 мая. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам на опасениях разрастания конфликта между США и Китаем. читать дальше
.29 мая 2020 года 19:06
Москва. 29 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам последней недели мая вновь подросли, но темпы повышения замедлились по сравнению с предыдущей неделей. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене за пять дней на фоне падения интереса инвесторов к "защитным" активам, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты. читать дальше
.29 мая 2020 года 18:53
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции Applied Materials, отмечая, что они довольно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, отмечается в комментарии инветскомпании. Результаты Applied Materials за II финквартал также оказались, по... читать дальше
.29 мая 2020 года 18:05
Аналитики Julius Baer продолжают рекомендовать корпоративные облигации низкого инвестиционного уровня в ожидании восстановительного роста экономики США и увеличения покупок корпоративных облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ), говорися в комментарии руководителя отдела исследований... читать дальше
.29 мая 2020 года 17:14
Самое глубокое падение ВВП РФ придется на II квартал 2020 года - на 10,5% относительно II квартала 2019 года, считает старший экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров. "В этом году ВВП России упадет на 3,8% (ранее мы прогнозировали минус 2,7%), но в 2021 году показатель начнет расти... читать дальше
.29 мая 2020 года 16:49
Евробонды SIBNEF 23 оценены рынком справедливо, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Евробонды SIBNEF 23, как и остальные российские евробонды, котируются с расширенным спредом к суверенной кривой, отмечают аналитики банка: спред SIBNEF 23 – RUSSIA 23 составляет 100 б.п. против 50-60 б.п. в... читать дальше
.29 мая 2020 года 16:28
Американский рынок акций пока игнорирует напряженность в отношениях с Китаем, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". С точки зрения динамики фондового рынка, ключевую роль играет повышение уровня глобальной ликвидности, а вовсе не фундаментальные факторы. Напряженность в американо-китайских... читать дальше
.29 мая 2020 года 16:02
Аналитики Julius Baer продолжают ожидать роста на рынке природного газа, сообщается в комментарии компании. Котировки природного газа до сих пор не присоединились к ралли на рынках нефти и промышленных металлов, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных... читать дальше
.29 мая 2020 года 15:37
вро смотрится гораздо увереннее доллара по отношению к рублю, что связано с его ростом на межбанковском рынке, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. В пятницу котировка европейской валюты доходила до 78,7 рубля. Уровень в 79 рублей за евро выглядит вполне... читать дальше
.29 мая 2020 года 15:32
Москва. 29 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже"в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам на опасениях разрастания конфликта между США и Китаем. читать дальше
.29 мая 2020 года 15:10
Российские индексы РТС и Мосбиржи теряют по 1,5%, констатируют специалисты ИК "Фридом Финанс". Диапазон колебаний в пятницу днем составил 1210-1240 пунктов и 2720-2770 соответственно. "Рынок старается удержаться ближе к максимумам, которых он достиг в мае. Падения дальше, чем к 1090 по РТС и 2700... читать дальше
.29 мая 2020 года 14:48
Курс в ближайшей перспективе, вероятно, останется вблизи 71 руб./$, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Российские активы снижаются на фоне оттока средств глобальных инвесторов из рисковых активов. Определяющим фактором в российском сегменте остается аппетит глобальных инвесторов... читать дальше
.29 мая 2020 года 14:19
Усиление геополитической напряженности снижает и без того неустойчивый аппетит инвесторов к риску - ИК "Велес Капитал"
Усиление геополитической напряженности снижает и без того неустойчивый аппетит инвесторов к риску, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В данном контексте важное значение, по мнению эксперта, будет иметь анонсированная на... читать дальше
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