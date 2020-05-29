ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции Applied Materials, отмечая, что они довольно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, отмечается в комментарии инветскомпании.

Результаты Applied Materials за II финквартал также оказались, по оценке экспертов ГК, неплохими, несмотря на перебои, вызванные пандемией COVID-19. В компании сообщили о восстановлении цепочек поставок, а также сохранении высокого спроса на полупроводниковое оборудование в мире. Драйверами роста отрасли в среднесрочной перспективе станут развертывание сетей 5G и такие быстроразвивающиеся направления, как искусственный интеллект, обработка больших объемов данных (big data), машинное обучение, облачные вычисления, виртуальная/дополненная реальность, автономные автомобили.

"Преимуществами Applied Materials являются устойчивый баланс и способность генерировать значительные денежные потоки, благодаря чему компания направляет существенные средства на выплаты акционерам. Акции Applied Materials довольно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам, неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. Мы рекомендуем акции Applied Materials к покупке", - указывает аналитик "ФИНАМа" Игорь Додонов.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев. Среди клиентов компании такие технологические гиганты, как Intel, Samsung, TSMC, Global Foundries. В последние годы Applied Materials фиксировала высокий спрос на свою продукцию, что позволяло компании регулярно обновлять рекорды по выручке и прибыли, улучшать показатели рентабельности.