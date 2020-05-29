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29 мая 2020 года 18:05
Julius Baer продолжает рекомендовать корпоративные облигации США низкого инвестиционного уровня
Аналитики Julius Baer продолжают рекомендовать корпоративные облигации низкого инвестиционного уровня в ожидании восстановительного роста экономики США и увеличения покупок корпоративных облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ), говорися в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Поступающие данные подчеркивают преимущество роста американской экономки и необходимость дополнительных денежных действий со стороны европейского регулятора. Как отмечает эксперт банка, и правительство США, и центральный банк США приняли на себя беспрецедентные обязательства по поддержке американской экономики. Тем не менее, свежие еженедельные данные, опубликованные Федеральной резервной системой, показывают слабый рост активов Министерства финансов лишь на 20 млрд долл. США, в то время как Федрезерв фактически сократил свои позиции в ценных бумагах с ипотечным покрытием на 28 млрд долл. США. Еще более тревожным сигналом, по мнению М. Алленшпаха, является то, что центральный банк США с момента запуска программы приобрел индексных фондов корпоративных облигаций лишь на сумму 13 млрд долл. США. "Это не та поддержка, которую ожидал рынок облигаций, и возникает вопрос, почему регулятор занимает выжидательную позицию, - отмечает аналитик Julius Baer. - Денег не хватает и в другом месте. В рамках одобренной программы поддержки администрация США пообещала выплачивать людям, потерявшим работу, дополнительные 600 долл. США в неделю помимо обычных страховых пособий по безработице. По подсчетам Чикагского университета, примерно для 70% работников общая компенсация по безработице окажется выше, чем потерянный доход". Некоторые банки сейчас утверждают, что личные доходы в апреле должны были увеличиться, а не снизиться. Публикация соответствующих официальных данных ожидается в пятницу на этой неделе. Диапазон прогнозов по изменению личных доходов необычайно широк: от -21% до + 10%, поскольку никто не может с уверенностью сказать, была ли материальная помощь выплачена вовремя и будет ли она полностью отражена в статистике, отмечается в комментарии Julius Baer. "Таким образом, вопрос о том, где находятся государственные деньги, подпитывает ожидания по поводу будущего потребления. Если оптимисты окажутся правы, и личный доход действительно вырос, тогда в сочетании с растущим потребительским доверием это будет стимулировать частное потребление в предстоящие недели и приведет к V-образному восстановлению экономики США. Экономика еврозоны далека от такого сценария, как показали последние исследования настроений. Давление на ЕЦБ, чтобы регулятор пообещал дальнейшее количественное смягчение, будет оставаться высоким. Спреды по корпоративным облигациям продолжат сужаться по обе стороны океана, но по разным причинам", - резюмирует Маркус Алленшпах.
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