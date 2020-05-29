Рубль днем снижается к доллару и евро из-за уменьшения интереса глобальных инвесторов к риску

Москва. 29 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже"в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам на опасениях разрастания конфликта между США и Китаем.

Курс доллара США составил 70,51 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,53 руб./EUR1, подорожав на 43 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 20,45 копейки - до 74,12 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 34,92 копейки, до 70,752 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,78 копейки, до 78,5489 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску и падения цен на нефть. Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия Китаем решения о принятии закона о национальной безопасности для Гонконга. Рынки опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC в четверг, что Пекин сделал "большую ошибку", приняв резолюцию, в соответствии с которой будет разработан этот закон.

Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над Гонконгом. Он проведет специальную пресс-конференцию на эту тему.

На пленарном заседании в четверг депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Цены на нефть снижаются в пятницу днем на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая, однако завершают май существенным подъемом.

Цены на нефть усилили снижение на торгах в пятницу на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая. Тем не менее, Brent подорожала в этом месяце на 39%, в то время как WTI - на рекордные 76%.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 МСК снизилась на 2,07% - до $34,56 за баррель. Срок действия июльских контрактов на Brent истекает в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы подешевели на 2,05%, до $35,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 2,52% - до $32,86 за баррель.

Тем временем добыча нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки - до 11,4 млн б/с, свидетельствуют данные Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США.

Импорт нефти в США за неделю увеличился более чем на 2 млн б/с - до 7,2 млн б/с, что является максимальным уровнем с августа 2019 года. При этом импорт из Саудовской Аравии подскочил на 1 млн б/с - до 1,59 млн б/с.

Инвесторы продолжают ожидать итогов встречи ОПЕК+ в июне на фоне возникновения на рынке опасений, что некоторые производители могут увеличить добычу, пишет S&P Global Platts.

"Российские активы снижаются на фоне оттока средств глобальных инвесторов из рисковых активов. Определяющим фактором в российском сегменте остается аппетит глобальных инвесторов к риску, а также высокая волатильность нефтяных котировок. Курс, вероятно, останется чуть ниже 71 руб./$1, мы не видим повода для существенного укрепления в ближайшее время", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Разногласия между США и Китаем в ближайшее время определят дальнейшую динамику торгов на рынках, в том числе на площадках EM и сырьевых площадках. Пока что усиление геополитической напряженности снижает и без того неустойчивый аппетит инвесторов к риску. В данном контексте важное значение будет иметь анонсированная на сегодня Трампом специальная пресс-конференция, на которой американский президент может вновь вернуться к вопросам торговых пошлин, что еще больше усилит неприятие к риску и может спровоцировать новую волну распродаж валют EM", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На горизонте ближайших двух недель для рубля крайне важно, как разрешится дальнейшая судьба сделки ОПЕК+. Продление сокращений добычи в объеме 9,7 млн баррелей в сутки за пределы июня создаст хорошую базу для продолжения восстановления позиций рубля. В паре с евро российская валюта в настоящее время чувствует себя несколько хуже, чем в паре с долларом. Это следствие восстановления позиций евро на глобальных площадках на ожиданиях финального согласования фонда на 750 млрд евро для поддержки европейской экономики", - говорит аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

ЦБ РФ 27 мая продал валюту на 11,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 11,3 млрд рублей.

Ранее, в среду, ЦБ отразил продажу валюты с расчетами 26 мая на сумму 22,8 млрд рублей, а во вторник, с расчетами 25 мая, - равными нулю. Это обычная ситуация для дней, если расчеты приходятся на выходные для западных рынков дни: сначала отражается объем операций меньше, чем в заявках Минфина, затем больше.

В понедельник, 25 мая, в США был День памяти, в Великобритании - Второй майский банковский выходной, банковская система в этих странах не работала.

Как следует из данных Банка России, ЦБ РФ с 18 по 20 мая продавал валюту по 11,3 млрд рублей в день, 21 мая объем продажи валюты составил 11,1 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК слегка понизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок, а также ставка на срок 1 месяц остались на отметках 5,69%, 5,74% и 5,74% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 2 базисных пункта - до 5,68% и 5,66% годовых.