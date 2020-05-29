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29 мая 2020 года 16:28
Американский рынок акций пока игнорирует напряженность в отношениях с Китаем - "ВТБ Капитал"
Американский рынок акций пока игнорирует напряженность в отношениях с Китаем, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". С точки зрения динамики фондового рынка, ключевую роль играет повышение уровня глобальной ликвидности, а вовсе не фундаментальные факторы. Напряженность в американо-китайских отношениях превратилась в постоянный источник беспокойства для участников финансовых рынков. При этом необходимо понимать, отмечает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон, что торговые трения являются лишь частью многолетней борьбы двух супердержав за долгосрочное политическое и экономическое господство, которая едва ли закончится в обозримом будущем. В последнее время эпицентром этой борьбы стала ситуация вокруг Гонконга. В четверг Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) одобрило разработку закона о национальной безопасности для Гонконга. В ответ США заявили об утрате Гонконгом автономии, а американский Сенат принял закон в поддержку мусульманских меньшинств Китая. С точки зрения финансовых рынков, все это происходит в весьма неподходящее время, указывает эксперт – когда мировая экономика пытается справиться с последствиями пандемии COVID-19, ставшей причиной самой глубокой глобальной рецессии со времен Второй мировой войны. Всем хорошо известно, насколько важную роль играет Китай в мировой экономике и насколько велико было его значение в преодолении предыдущего глобального кризиса, когда предпринятые Китаем масштабные стимулирующие меры помогли избежать куда более значительного падения мировой экономики. Начиная с 2009 г. китайские власти старались решить две задачи – обеспечить достаточные темпы экономического роста и не допустить чрезмерного увеличения долга, особенно в корпоративном секторе. Институт международных финансов (IIF) недавно оценил суммарную долговую нагрузку китайской экономики в более чем 300% ВВП. В ходе очередной сессии ВСНП, работа которой завершается на этой неделе, правительство КНР впервые за много лет решило не устанавливать официальную 6%-ю цель по росту экономики. Это вполне объяснимо, отмечает Н. Маккиннон, учитывая резкое – на 6,8% в годовом выражении – снижение ВВП в первом квартале. На этот раз масштаб монетарного и фискального стимулирования в Китае был не настолько значительным, как во время финансового кризиса 2007–2009 гг. Тем не менее, Народный банк Китая снизил процентные ставки, влил ликвидность на денежный рынок и смягчил резервные требования для банков. Что касается бюджетной политики, Китай повысил темпы утверждения инфраструктурных проектов на этот год. По данным S&P Global Platts, с января по апрель Китай утвердил девять проектов строительства аэропортов на общую сумму 14 млрд долл. (эквивалентно 55% от общего объема утвержденных проектов на 2019 г.). За это же время было утверждено тринадцать проектов в области междугородного и внутригородского железнодорожного транспорта, и еще восемь, как ожидается, будут одобрены в ближайшее время. По оценке Platts, для реализации этих проектов потребуется 19,56 млн тонн стали, что составляет 63% от объема, использованного в аналогичных проектах в 2019 г. Некоторые аналитики полагают, что рост инвестиций в Китае в этом году может достичь 7–10%, а общий масштаб фискальной экспансии, по оценкам Goldman Sachs, может составить 6,5% ВВП. Многие наблюдатели считают, что темпы экономического роста в Китае, резко просевшие из-за пандемии коронавируса, уже в значительной степени восстановились. Как отражение растущей напряженности в отношениях между США и Китаем, китайский юань ослаб по отношению к доллару до 7,20. "Обычно инвесторами ослабление юаня воспринимается как предвестник снижения на рынках акций. Кроме того, оно подрывает конкурентоспособность азиатских торговых партнеров Китая, тем более когда оборот мировой торговли продолжает снижаться. Наконец, ослабление юаня является дополнительным каналом экспорта дезинфляции в мировую экономику, усугубляя дезинфляционное давление, вызванное падением мирового спроса. В этой ситуации способность компаний влиять на цены снижается, а значит, под ударом оказываются и их прибыли, о чем, в частности, свидетельствуют результаты корпоративного сектора США", - пишет экономист "ВТБ Капитала". В пятницу состоится пресс-конференция президента США Дональда Трампа по ситуации вокруг Китая, в ходе которой участники финансовых рынков рассчитывают узнать о санкциях, которые США могут ввести в отношении КНР – включая потенциальное прекращение листинга акций китайских компаний на американских биржах и ограничение доступа китайских банков и компаний к долларовому фондированию (хотя Китай не участвует в операциях валютного свопа ФРС). Любое ограничение доступа к долларам болезненно отразилось бы на состоянии финансовой системы КНР и уровне ликвидности. Роль Гонконга как ведущего мирового финансового центра в этом случае окажется под угрозой, и даже можно будет ожидать отказа от привязки гонконгской валюты к доллару США. В этой ситуации Народному банку Китая придется нарастить предложение денежной массы, но что касается долларов, то их может печатать только Федрезерв. В конечном итоге Китай может столкнуться с острым дефицитом американской валюты. В ответ на это китайские власти могут, как уже бывало раньше, предпринять масштабную девальвацию юаня, но финансовая нестабильность, к которой это неминуемо приведет – последнее, что нужно мировой экономике в настоящий момент, пишет в обзоре Нил Маккиннон. "Американский рынок акций пока игнорирует напряженность в отношениях с Китаем. Как мы уже не раз писали в наших обзорах, с точки зрения динамики фондового рынка., ключевую роль играет повышение уровня глобальной ликвидности, а вовсе не фундаментальные факторы. Общий баланс мировых центробанков, который уже достиг приблизительно 20 трлн долл., как ожидается, к концу текущего года увеличится до 30 трлн долл. Баланс Федрезерва на данный момент составляет 7 трлн долл. и, по оценкам, вырастет до 12 трлн долл. Как предполагают некоторые обозреватели, FOMC на предстоящем 10 июня заседании повысит объемы покупки активов, тем более что Минфин США планирует увеличить эмиссию UST на 3 трлн долл. в течение следующих шести месяцев. Федрезерв может также объявить о начале "контроля кривой доходности" в той или иной форме, особенно в сегменте коротких облигаций, таким образом последовав примеру Банка Японии. Помимо этого, ЕЦБ на следующем заседании, вероятнее всего, увеличит объем своей программы покупки активов, проигнорировав недавнее решение Федерального конституционного суда Германии, - указывает специалист "ВТБ Капитала". - Вливания ликвидности ведущими центробанками поддерживают мировые рынки акций вопреки потенциальному усилению волатильности в связи с напряженностью в отношениях межу США и Китаем. Но очевидно, что бесконечно наполнять рынки ликвидностью центробанки не могут. Ранее мы были свидетелями тому, как негативно реагировали рынки на свертывание программ количественного смягчения Федрезервом. Зависимость от ликвидности имеет свои последствия".
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