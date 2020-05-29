Усиление геополитической напряженности снижает и без того неустойчивый аппетит инвесторов к риску - ИК "Велес Капитал"

Усиление геополитической напряженности снижает и без того неустойчивый аппетит инвесторов к риску, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В данном контексте важное значение, по мнению эксперта, будет иметь анонсированная на сегодня Д.Трампом специальная пресс-конференция, на которой американский президент может вновь вернуться к вопросам торговых пошлин, что еще больше усилит неприятие к риску и может спровоцировать новую волну распродаж валют EM.

"Рубль в пятницу корректируется вслед за падением цены на нефть, - комментирует Ю. Кравченко. - К середине дня котировки марки Brent теряли порядка 2,5%, хотя в целом продолжали борьбу за отметку в 35 долл. за баррель. Обстановка на развивающихся рынках в целом также сохранялась весьма тревожной и не играет в пользу рубля. Так, на ряду с отечественной валютой в пятницу снижаются валюты Турции, Бразилии и ЮАР. Основным фактором давления для рынков нефти и EM остаются разногласия между США и Китаем, в том числе по ситуации в Гонконге. Об усилении геополитической напряженности отчетливо свидетельствовало укрепление "защитной" японской иены, прибавлявшей порядка 0,5% к доллару в середине дня".

Рубль на российском рынке, тем не менее, после утренней коррекции встретил поддержку в районе 70,8 за доллар и к середине дня несколько сократил потери за счет ослабления индекса доллара на мировых рынках. Евро к доллару прибавлял порядка 0,5-0,6%, в результате чего на российском рынке рубль снижался к единой европейской валюте гораздо заметнее, чем в паре с американской.