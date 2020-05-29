Актуальной для рубля на следующей неделе будет отметка около 71 руб./долл.- Уральский Банк Реконструкции и Развития

Серьезных потрясений для рынка на следующей неделе не предвидится, и актуальной для рубля останется отметка вблизи 71 руб./долл., сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Прошедшая неделя не принесла серьезных потрясений для финансовых рынков. На настроение инвесторов продолжают влиять низкие нефтяные котировки. Снижающийся спрос на "черное золото" и сохраняющаяся напряженность в отношениях между США и Китаем не дают июльским фьючерсам на нефть марки Brent подняться выше 36 долларов за баррель", - отмечает В. Зотов.

Однако при этом, безусловно, на рынках снижается напряжение. Связано это в первую очередь с постепенным послаблением ограничений, связанных с коронавирусом. Рубль также поддерживает тот факт, что у ЦБ РФ сохраняются установки на смягчение кредитно-денежной политики, подчеркивает эксперт банка.

"Новости о создании фонда восстановления ЕС от кризиса и постепенное снятие ограничительных мер в связи с пандемией в ряде европейских стран поддерживают европейскую валюту. Таким образом, у рубля все меньше шансов отыграться относительно европейской валюты, поэтому актуальной для рубля останется отметка вблизи 78 рублей в паре с евро. По отношению к доллару рубль чувствует себя более уверенно - на этой неделе в ходе торгов доллар обновил мартовских минимум, опустившись до отметки в 70,14 рублей, однако быстро отыграл свое, так как на рубль продолжает давить низкая стоимость нефти. Прогноз на следующую неделю - около 71 рубля за доллар", - прогнозирует эксперт УБРиР.