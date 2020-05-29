Рубль в мае стал одним из лидеров роста среди валют развивающихся стран - "Нордеа банк"

Рубль в мае стал одним из лидеров роста среди валют развивающихся стран после мексиканского песо и южноафриканского ранда, говорится в обзоре "Нордеа банка". Российская валюта вернулась к отметкам начала марта, предшествовавшим распаду сделки ОПЕК+.

"Рубль на старте торгов в пятницу находился вблизи отметки 70,7 в паре с долларом и 78,5 в паре с евро, - отмечают эксперты банка. - Аппетит к риску ограничен из-за ожиданий пресс-конференции Трампа, на которой могут быть объявлены дополнительные меры в отношении Китая. На этом фоне рубль с начала дня теряет более 20 копеек в основных валютных парах. На горизонте ближайших двух недель для рубля крайне важно, как разрешится дальнейшая судьба сделки ОПЕК+. Продление сокращений добычи в объеме 9,7 млн бар. в сутки за пределы июня создаст хорошую базу для продолжения восстановления позиций рубля. В паре с евро российская валюта в настоящее время чувствует себя несколько хуже, чем в паре с долларом. Это следствие восстановления позиций евро на глобальных площадках на ожиданиях финального согласования фонда на 750 млрд евро для поддержки европейской экономики".