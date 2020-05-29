Рынок акций РФ откатился ниже 2730п по индексу МосБиржи на опасениях сюрпризов от Трампа по Китаю

Москва. 29 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вслед за мировыми фондовыми площадками и развернувшейся вниз нефтью из-за опасений негативных сюрпризов от президента США Дональда Трампа, который собирается сделать в пятницу заявления по отношениям с Китаем; индекс МосБиржи откатился ниже 2730 пунктов.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2736,18 пункта (-1,9%), индекс РТС - 1212,84 пункта (-237%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) потеряли в пределах 4,6%.

Доллар вырос до 70,8 рубля (+0,32 рубля).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4,2%, до 4,9 рубля; выплаты - 0,1962 рубля на акцию), также просели буимаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%).

Подросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов отмечает, что в конце текущей недели внимание участников глобальных рынков вновь смещается в сторону геополитических рисков, которые связаны с ухудшением отношений между США и Китаем в связи с положением Гонконга после принятия китайским правительством акта о национальной безопасности в отношении города.

В пятницу состоится пресс-конференция президента Трампа, на которой могут быть озвучены ответные меры в адрес "подрывающего демократические принципы" Китая, что способно стать причиной ухудшения рыночного сантимента. Высокая степень неопределенности вокруг потенциальных действий правительства США в отношении КНР, речь может идти как о точечных ограничениях в отношении физических лиц, так и экономических санкциях, в том числе, например, пересмотре условий первой фазы торговой сделки, что настраивает инвесторов на достаточно волатильную торговую сессию.

На этом фоне настроения утром в пятницу выглядят умеренно-негативными. В Японии вышла слабая статистика за апрель. Из позитивных факторов для роста по-прежнему остается постепенное открытие мировых экономик после карантина и вера инвесторов в активное восстановление экономической активности, как и ожидание новых стимулов со стороны монетарных властей, считает Роман Антонов.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в пятницу судьбу фондовых активов определит Трамп, который сообщил о намерении провести пресс-конференцию по Китаю. Судя по последней риторике, США вполне могут начать новую торговую войну с Поднебесной, что нанесет мощный удар по мировой экономике, только начавшей выходить из коронавирусного кризиса. Скорее всего, американский лидер выдвинет китайским властям какой-то ультиматум, что станет предметом переговоров сторон в дальнейшем, считает аналитик.

В пятницу на рынке акций РФ все недавние лидеры роста ощутимо просядут. Акции металлургов, в отличие от бумаг Сбербанка, имеют больший потенциал роста из-за восстановления спроса мировой экономики и неизбежности девальвации рубля. Акции Сбербанка не рекомендуется покупать на среднесрочный период - снижение кредитования, кризис неплатежей по кредитам и падение доходов от обслуживания крупных клиентов приведет к серьезному ухудшению положения банковской сферы и Сбербанка в частности, полагает аналитик.

Большинство факторов сейчас играет в пользу аккуратной девальвации рубля. Кроме того, не следует забывать, что следующей после Китая в разряд "врагов" может попасть Россия. В США приближаются президентские выборы, и Трампу нужно отвести внимание от проблем в экономике, а Китай и Россия очень подходящие для этого субъекты. Нефть Brent вновь не смогла закрепиться выше сопротивления $36 за баррель, которое приобретает все большую и большую силу. Накануне нефть слабо отреагировала на негативную статистику от Минэнерго США, согласно которой запасы нефти выросли на 7,9 млн баррелей при прогнозе снижения на 1,9 млн. При этом среднесуточная добыча в Штатах сократилась на 100 тыс. баррелей - до 11,4 млн б/с. Дальнейшая судьба нефти также определится высказываниями Трампа. Если они будут жесткими, то котировки могут уйти в район $32-33 за баррель Brent, считает Алексей Антонов.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также полагает, что ожидаемые заявления Трампа по Китаю создают множество рисков, включая возвращение торговой конфронтации в условиях слабой экономики из-за COVID-19.

Ситуация осложняется тем, что правительства США, Канады, Великобритании и Австралии выпустили совместное заявление, в котором высказали обеспокоенность по поводу ограничения свобод в Гонконге в рамках применения закона о национальной безопасности. Госсекретарь США Майк Помпео также заявил о том, что Гонконг более не рассматривается в качестве самостоятельного региона и может лишиться привилегий в торгово-экономических отношениях с США.

Нефть вновь под давлением, поскольку восстановление спроса в США происходит медленнее, чем на это рассчитывали некоторые спекулянты. ФРС продолжает подчеркивать готовность предоставлять рынкам ликвидность, но не все проблемы можно решить "печатным станком". На рынке акций РФ под давлением вновь оказались бумаги нефтяников, а также металлургов из-за опасений относительно нового торгового конфликта США и КНР, отмечает Кочетков.

В США в четверг под занавес торгов индексы развернулись вниз (по итогам торгов индексы просели на 0,2-0,6%) после того как президент США Трамп сообщил о проведении в пятницу пресс-конференции, посвященной отношениям с Китаем.

На пленарном заседании в четверг депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,9-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,7%) в ожидании пресс-конференции Трампа по Китаю в связи с ситуацией вокруг Гонконга.

Розничные продажи в Японии в апреле рухнули на 13,7% в годовом выражении при прогнозах снижения на 11,5%. Показатель продемонстрировал снижение в шестой раз за семь месяцев. По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи сократились на 9,6%.

Объем промпроизводства в Японии в прошлом месяце уменьшился на 14,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные. По отношению к марту объем промпроизводства упал на 9,1%. Таким образом, падение показателя стало максимальным с марта 2011 года. Аналитики прогнозировали снижение объема промпроизводства на 5,1% в месячном выражении.

Кроме того, уровень безработицы в Японии в апреле вырос до 2,6% с 2,5% в марте и достиг максимальной отметки с декабря 2017 года. При этом аналитики ожидали, что показатель составит 2,7%.

Нефть в пятницу также дешевеет на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая, однако завершают май существенным подъемом; цена Brent находится на $0,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $34,21 за баррель (-3,1% и +1,6% в четверг), июльская цена WTI - $32,47 за баррель (-3,7% и +2,7% накануне). Срок действия июльских контрактов на Brent истекает в пятницу.

Brent подорожала в мае почти на 40%, в то время как WTI - на рекордные 76%.

Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия Китаем решения о создании собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC в четверг, что Пекин сделал "большую ошибку", приняв резолюцию, в соответствии с которой будет разработан этот закон.

Президент США Трамп пообещал в пятницу объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над Гонконгом. Трейдеры опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее, отмечают эксперты AxiCorp.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-7,7% и -12,9% "префы"), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-6,7%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-5,9%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-4,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+14,8% и +10,8% "префы"), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+7,8%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+2,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+1,8% и +5,7% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 21,109 млрд рублей (из них 5,302 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).