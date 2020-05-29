Колебания курса рубля в пятницу могут проходить в диапазоне 70,25-70,75/USD - РФПИ

Колебания курса рубля в пятницу могут проходить в диапазоне 70,25-70,75/USD, однако ближе к вечеру возрастет значимость новостей из-за океана, способных приостановить дальнейший рост рубля (учитывая ожидаемые решения США по Китаю), отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Рубль в четверг вновь показал уверенный рост (+0,73% к USD), вплотную приблизившись к отметке 70,00/USD, - отмечает эксперт. - Растущие в течение торговой сессии цены на нефть и глобальный оптимизм создавали благоприятный фон, а смещение баланса в сторону предложения валюты - условия для роста рубля. Спрос на валюту есть, но он по-прежнему непостоянен. Коррекция на рынке ОФЗ заметного влияния на рубль не оказала, что могло объясняться сохранением положительной динамики на российском рынке акций".

Учитывая общие настроения в мире и стабилизацию цен на нефть около US$35/брл., колебания курса рубля в пятницу, по мнению Дмитрия Полевого, могут проходить в диапазоне 70,25-70,75/USD. Однако ближе к вечеру возрастет значимость новостей из-за океана, учитывая ожидаемые решения США по Китаю. Поэтому возможное сокращение спекулятивных позиций в рубле в преддверии выходных способно на время приостановить дальнейший рост российской валюты.