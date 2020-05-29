Фондовые индексы США в пятницу, вероятно, снизятся ввиду неопределенности вокруг противостояния с Китаем - ITI Capital

Основные фондовые индексы США в четверг растеряли внутридневной рост и закрыли торговую сессию снижением после того, как Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в пятницу по Китаю, отмечают аналитики ITI Capital. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта "О безопасности в Гонконге". По мнению специалистов ITI Capital, в пятницу фондовые индексы США будут снижаться ввиду неопределенности вокруг противостояния США и Китая, говорится в комментарии компании.