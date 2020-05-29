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Главная / Мнения аналитиков / Фондовые индексы США в пятницу, вероятно, снизятся ввиду неопределенности вокруг противостояния с Китаем - ITI Capital
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29 мая 2020 года 11:12
Фондовые индексы США в пятницу, вероятно, снизятся ввиду неопределенности вокруг противостояния с Китаем - ITI Capital
Основные фондовые индексы США в четверг растеряли внутридневной рост и закрыли торговую сессию снижением после того, как Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в пятницу по Китаю, отмечают аналитики ITI Capital. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта "О безопасности в Гонконге". По мнению специалистов ITI Capital, в пятницу фондовые индексы США будут снижаться ввиду неопределенности вокруг противостояния США и Китая, говорится в комментарии компании.
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29 мая 2020 года 13:31
Обострение геополитической ситуации может краткосрочно отодвинуть рубль к 71,5-72 за доллар США - БКС
Обострение геополитической ситуации может краткосрочно отодвинуть рубль к 71,5-72 за доллар США, ориентиром же на июнь по-прежнему служит область 68 руб. за доллар, сообщается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Михаила Зельцера. "Российский рубль с пика международной биржевой паники 20-х... читать дальше
.29 мая 2020 года 13:09
Актуальной для рубля на следующей неделе будет отметка около 71 руб./долл.- Уральский Банк Реконструкции и Развития
Серьезных потрясений для рынка на следующей неделе не предвидится, и актуальной для рубля останется отметка вблизи 71 руб./долл., сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Прошедшая неделя не принесла... читать дальше
.29 мая 2020 года 12:36
Параметры размещения нового выпуска бондов Металлоинвеста не слишком привлекательны по сравнению со вторичным рынком, говорится в обзоре Уралсиба. "Металлоинвест" (ВВ+/Ва1/ВВ+) в пятницу будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-10 объемом 5 млрд руб. Срок обращения составляет десять... читать дальше
.29 мая 2020 года 12:23
Рубль в мае стал одним из лидеров роста среди валют развивающихся стран после мексиканского песо и южноафриканского ранда, говорится в обзоре "Нордеа банка". Российская валюта вернулась к отметкам начала марта, предшествовавшим распаду сделки ОПЕК+. "Рубль на старте торгов в пятницу находился... читать дальше
.29 мая 2020 года 12:01
Справедливая доходность нового выпуска бондов Евроторга - не более 9,60%, нижняя граница ориентира - "БКС Глобал Маркетс"
Справедливая доходность размещаемого выпуска бондов Евроторга не более 9,60%, что соответствует нижней границе заявленных ориентиров, говорится в аналитическом материале "БКС Глобал Маркетс". Евроторг (NR/B-/B; Эксперт РА: ruA-), крупнейший продуктовый ритейлер в Белоруссии, 29 мая будет... читать дальше
.29 мая 2020 года 11:45
Москва. 29 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вслед за мировыми фондовыми площадками и развернувшейся вниз нефтью из-за опасений негативных сюрпризов от президента США Дональда Трампа, который собирается сделать в пятницу заявления по отношениям с Китаем; индекс МосБиржи откатился ниже 2730 пунктов. читать дальше
.29 мая 2020 года 11:41
Колебания курса рубля в пятницу могут проходить в диапазоне 70,25-70,75/USD, однако ближе к вечеру возрастет значимость новостей из-за океана, способных приостановить дальнейший рост рубля (учитывая ожидаемые решения США по Китаю), отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия... читать дальше
.29 мая 2020 года 11:27
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group Holding (SPB: TCS) с $28,1 до $19,5 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать". По... читать дальше
.29 мая 2020 года 10:58
Потенциальное снижение ключевой ставки на 100 бп пока не в полной мере заложено в цены ОФЗ - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что потенциальное снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 бп пока не в полной мере заложено в цены ОФЗ, сообщается в обзоре. Давление на длинные выпуски ОФЗ с фиксированным купоном в четверг сохранилось на фоне недавней коррекции в нефти. На открытии торгов... читать дальше
.29 мая 2020 года 10:41
Учитывая внешний новостной фон, аналитики Промсвязьбанка ожидают в пятницу "боковой" динамики в российских облигациях, говорится в комментарии банка Рынок рублевых облигаций в четверг отыграл часть потерь среды, констатирует специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Доходность 10-летних ОФЗ... читать дальше
.29 мая 2020 года 10:25
(добавлен текст после 2-го абзаца) Динамика движения капитала в акциях и облигациях РФ за неделю с 21 по 27 мая 2020 года была нулевой, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток/отток капитала с фондового и долгового... читать дальше
.29 мая 2020 года 10:21
Рубль заметно дешевеет к доллару и евро на старте торгов из-за уменьшения интереса глобальных инвесторов к риску
Москва. 29 мая. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам на опасениях разрастания конфликта между США и Китаем. читать дальше
.29 мая 2020 года 10:10
инамика движения капитала в акциях и облигациях РФ за неделю с 21 по 27 мая 2020 года была нулевой, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток/отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов,... читать дальше
.29 мая 2020 года 09:58
налитики ИК "Атон" прогнозируют негативное начало фондовых торгов пятницы в России, говорится в обзоре компании. читать дальше
.29 мая 2020 года 09:50
Открытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет с умеренным понижением в пределах 0,2-0,7%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 2760-2775 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750,... читать дальше
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