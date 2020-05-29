Промсвязьбанк ждет в пятницу "боковой" динамики в российских облигациях

Учитывая внешний новостной фон, аналитики Промсвязьбанка ожидают в пятницу "боковой" динамики в российских облигациях, говорится в комментарии банка

Рынок рублевых облигаций в четверг отыграл часть потерь среды, констатирует специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась на 2 б.п. - до 5,55% годовых. Российские евробонды также немного подросли в цене вместе с Бразилией и Мексикой. Доходность Russia`29 - снизилась на 1 б.п. - до 2,40% годовых.

Инвесторы отыгрывают постепенное восстановление деловой активности в мире, а также новые бюджетные и монетарные стимулы. В США количество обращений за пособием по безработице в мае демонстрирует снижение (за последнюю неделю число обращений составило 2,1 млн по сравнению с 2,4 млн на предыдущей неделе).

Банк Польши в четверг снизил ключевую ставку на 40 бп (до 0,1% годовых) и отметил, что продолжит выкуп государственного и квази-государственного долга. ЦБ Южной Кореи снизил ставку на 25 б.п. до исторического минимума - 0,5% годовых. Также регулятор объявил о наличии планов по скупке госдолга.

Оптимизм инвесторов поддерживает и объявленный на этой неделе план по поддержке экономики еврозоны на 750 млрд евро.

"При наличии позитивных факторов рост цен российских облигаций сдерживается эскалацией отношений между США и Китаем. В пятницу Д. Трамп проведет пресс-конференцию на которой объявит о новых санкциях, которые могут быть введены в отношении Китая. Ожидаются ограничения для отдельных чиновников и компаний, а также отмена торговых преференций для Гонконга в случае ослабления автономии региона со стороны Китая. Учитывая внешний новостной фон, ожидаем "боковой" динамики в российских облигациях", - пишет Д. Монастыршин.