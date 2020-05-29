Динамика движения капитала в акциях и бондах РФ за неделю была нулевой - "БКС Глобал Маркетс"

Динамика движения капитала в акциях и облигациях РФ за неделю с 21 по 27 мая 2020 года была нулевой, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток/отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период нивелировали друг друга, при этом неделей ранее из данного класса активов был зафиксирован чистый совокупный отток на уровне $210 млн, по данным EPFR Global.