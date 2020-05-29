Открытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет с понижением в пределах 0,2-0,7% - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет с умеренным понижением в пределах 0,2-0,7%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 2760-2775 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2780, 2800 пунктов. После открытия с некоторым спадом мы можем увидеть переход индекса Мосбиржи в состояние консолидации. Утреннее ухудшение внешнего фона пока не настолько масштабно, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в российских акциях", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине пятницы останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на ход торгов в России может оказать публикация в США финального майского значения индекса потребительского доверия от Мичиганского университета (17:00 мск), отмечает В. Манжос.