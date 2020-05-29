Рубль будет консолидироваться в начале торгов пятницы - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что перед открытием российского рынка в пятницу для рубля сложился нейтральный внешний фон. С одной стороны, продажам в национальной валюте будет способствовать негативная динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь отступил ниже 35 долларов за баррель. С другой, говорится в комментарии банка, поддержку рублю окажет ситуация в валютах развивающихся стран, которые утром в большинстве своем предпринимают попытки к укреплению.

"На таком фоне в начале торгов ожидаем консолидации рубля по отношению к американской валюте, что позволит доллару сохранить позиции в районе 70,5 рубля. При этом, учитывая попытки продолжение роста в паре евро/доллар, он несколько ослабнет к единой европейской валюте. В дальнейшем, в случае продолжения негативной тенденции на рынке энергоносителей и отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район 34 долларов, американская валюта может попытаться отыграть часть потерь предыдущего дня и сделать шаг в сторону 71 рубля", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.