Российский рынок акций откроется в пятницу снижением - "Алор Брокер"

Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что после нашего закрытия в четверг внешний фон сильно ухудшился. Поводом тому послужило заявление американского президента Дональда Трампа о намерении провести сегодня пресс-конференцию по Китаю. Судя по последней риторике, указывает специалист, США вполне могут начать новую торговую войну с Поднебесной, что нанесет мощный удар по только еще выходящей из коронавирусного кризиса мировой экономики.

"Мы же прогнозируем, что американский лидер выдвинет китайским властям какой-то ультиматум, что станет предметом переговоров сторон в дальнейшем. Пока же российский рынок акций откроется хорошим снижением, а в целом к дневному клирингу потери могут превысить 1% по индексу Мосбиржи", - пишет А. Антонов.