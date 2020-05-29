Brent формирует новый диапазон в $34-37 за баррель - ГК "ФИНАМ"

Котировки Brent по итогам торгов четверга выросли на 1,9% и закрылись на отметке $35,47. Игроки довольно быстро отыграли вышедшие в негативном ключе данные по запасам нефти от API и Минэнерго США и переключили свое внимание на ход торгов на биржах Старого и Нового Света, отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Сейчас цена фьючерсного контракта Brent формирует новый диапазон $34-37, и, если позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках не сменится на негативную, до заседания ОПЕК+ инструмент может остаться в границах данного коридора, считает специалист компании.