Утренние прогнозы: небольшие потери

Из-за сложившегося внешнего фона аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов пятницы в России.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций откроется хорошим снижением, а в целом к дневному клирингу потери могут превысить 1% по индексу Мосбиржи".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 2760-2775 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2780, 2800 пунктов. После открытия с некоторым спадом мы можем увидеть переход индекса Мосбиржи в состояние консолидации. Утреннее ухудшение внешнего фона пока не настолько масштабно, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в российских акциях".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Внешний фон и снижение нефтяных котировок в пятницу окажут негативное влияние на динамику российского фондового рынка. Тем не менее, мы рассчитываем, что индекс Мосбиржи сможет удержаться в диапазоне 2750-2800 пунктов. Предпочтение по-прежнему отдаем бумагам фундаментально недооцененных внутренних секторов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В начале дня на отечественном рынке может наблюдаться неуверенность. Под давлением окажутся бумаги нефтяников, да и металлургов из-за опасений относительно нового торгового конфликта США и КНР".