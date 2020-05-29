.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Утренние прогнозы: небольшие потери
.
ГЛАВНОЕ
Российский ВВП упал в апреле на 12%
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в нерабочем апреле в 12% в годовом выражении после роста на 0,8% в марте. Наибольший спад наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос
 
Внебюджетные фонды могут потерять из-за коронавируса почти 3 трлн руб.
Потери внебюджетных фондов (ПФР, ФСС и ФОМС) из-за пандемии коронавируса могут достичь 3 трлн рублей. Такой вывод содержит обновленный прогноз Института социальной политики НИУ ВШЭ, основанный на уточненных данных о снижении экономической активности...
 
Туристов из России пока не готовы принимать за рубежом
Ростуризм пока не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, поэтому основной упор будет сделан на внутренний туризм, сообщила вчера глава Ростуризма Зарина Догузова. "Сейчас никто не может назвать сроки возобновления...
 
Ресторанная отрасль работает с оборотом в 33% от докризисных показателей
В России в рамках борьбы с пандемией COVID-19 около 57% ресторанов не смогли приспособиться к работе в формате навынос или с доставкой после решения властей о запрете обслуживания клиентов в залах. Такие данные приводит разработчик решений по...
 
29 мая 2020 года 09:45

Утренние прогнозы: небольшие потери

Из-за сложившегося внешнего фона аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов пятницы в России.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций откроется хорошим снижением, а в целом к дневному клирингу потери могут превысить 1% по индексу Мосбиржи".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 2760-2775 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2780, 2800 пунктов. После открытия с некоторым спадом мы можем увидеть переход индекса Мосбиржи в состояние консолидации. Утреннее ухудшение внешнего фона пока не настолько масштабно, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в российских акциях".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Внешний фон и снижение нефтяных котировок в пятницу окажут негативное влияние на динамику российского фондового рынка. Тем не менее, мы рассчитываем, что индекс Мосбиржи сможет удержаться в диапазоне 2750-2800 пунктов. Предпочтение по-прежнему отдаем бумагам фундаментально недооцененных внутренних секторов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В начале дня на отечественном рынке может наблюдаться неуверенность. Под давлением окажутся бумаги нефтяников, да и металлургов из-за опасений относительно нового торгового конфликта США и КНР".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 мая 2020 года 13:31
Обострение геополитической ситуации может краткосрочно отодвинуть рубль к 71,5-72 за доллар США - БКС
Обострение геополитической ситуации может краткосрочно отодвинуть рубль к 71,5-72 за доллар США, ориентиром же на июнь по-прежнему служит область 68 руб. за доллар, сообщается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Михаила Зельцера. "Российский рубль с пика международной биржевой паники 20-х...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 13:09
Актуальной для рубля на следующей неделе будет отметка около 71 руб./долл.- Уральский Банк Реконструкции и Развития
Серьезных потрясений для рынка на следующей неделе не предвидится, и актуальной для рубля останется отметка вблизи 71 руб./долл., сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Прошедшая неделя не принесла...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 12:36
Параметры размещения нового выпуска бондов Металлоинвеста не слишком привлекательны - "Уралсиб"
Параметры размещения нового выпуска бондов Металлоинвеста не слишком привлекательны по сравнению со вторичным рынком, говорится в обзоре Уралсиба. "Металлоинвест" (ВВ+/Ва1/ВВ+) в пятницу будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-10 объемом 5 млрд руб. Срок обращения составляет десять...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 12:23
Рубль в мае стал одним из лидеров роста среди валют развивающихся стран - "Нордеа банк"
Рубль в мае стал одним из лидеров роста среди валют развивающихся стран после мексиканского песо и южноафриканского ранда, говорится в обзоре "Нордеа банка". Российская валюта вернулась к отметкам начала марта, предшествовавшим распаду сделки ОПЕК+. "Рубль на старте торгов в пятницу находился...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 12:01
Справедливая доходность нового выпуска бондов Евроторга - не более 9,60%, нижняя граница ориентира - "БКС Глобал Маркетс"
Справедливая доходность размещаемого выпуска бондов Евроторга не более 9,60%, что соответствует нижней границе заявленных ориентиров, говорится в аналитическом материале "БКС Глобал Маркетс". Евроторг (NR/B-/B; Эксперт РА: ruA-), крупнейший продуктовый ритейлер в Белоруссии, 29 мая будет...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 11:45
Рынок акций РФ откатился ниже 2730п по индексу МосБиржи на опасениях сюрпризов от Трампа по Китаю
Москва. 29 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вслед за мировыми фондовыми площадками и развернувшейся вниз нефтью из-за опасений негативных сюрпризов от президента США Дональда Трампа, который собирается сделать в пятницу заявления по отношениям с Китаем; индекс МосБиржи откатился ниже 2730 пунктов.    читать дальше
.
29 мая 2020 года 11:41
Колебания курса рубля в пятницу могут проходить в диапазоне 70,25-70,75/USD - РФПИ
Колебания курса рубля в пятницу могут проходить в диапазоне 70,25-70,75/USD, однако ближе к вечеру возрастет значимость новостей из-за океана, способных приостановить дальнейший рост рубля (учитывая ожидаемые решения США по Китаю), отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 11:27
Sova Capital понизила рейтинг GDR TCS до "держать" и оценку на 31%
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group Holding (SPB: TCS) с $28,1 до $19,5 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать". По...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 11:12
Фондовые индексы США в пятницу, вероятно, снизятся ввиду неопределенности вокруг противостояния с Китаем - ITI Capital
сновные фондовые индексы США в четверг растеряли внутридневной рост и закрыли торговую сессию снижением после того, как Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в пятницу по Китаю, отмечают аналитики ITI Capital. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в четверг приняли резолюцию...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 10:58
Потенциальное снижение ключевой ставки на 100 бп пока не в полной мере заложено в цены ОФЗ - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что потенциальное снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 бп пока не в полной мере заложено в цены ОФЗ, сообщается в обзоре. Давление на длинные выпуски ОФЗ с фиксированным купоном в четверг сохранилось на фоне недавней коррекции в нефти. На открытии торгов...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 10:41
Промсвязьбанк ждет в пятницу "боковой" динамики в российских облигациях
Учитывая внешний новостной фон, аналитики Промсвязьбанка ожидают в пятницу "боковой" динамики в российских облигациях, говорится в комментарии банка Рынок рублевых облигаций в четверг отыграл часть потерь среды, констатирует специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Доходность 10-летних ОФЗ...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 10:25
Динамика движения капитала в акциях и бондах РФ за неделю была нулевой - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Динамика движения капитала в акциях и облигациях РФ за неделю с 21 по 27 мая 2020 года была нулевой, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток/отток капитала с фондового и долгового...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 10:21
Рубль заметно дешевеет к доллару и евро на старте торгов из-за уменьшения интереса глобальных инвесторов к риску
Москва. 29 мая. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам на опасениях разрастания конфликта между США и Китаем.    читать дальше
.
29 мая 2020 года 10:10
Динамика движения капитала в акциях и бондах РФ за неделю была нулевой - "БКС Глобал Маркетс"
инамика движения капитала в акциях и облигациях РФ за неделю с 21 по 27 мая 2020 года была нулевой, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток/отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов,...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 09:58
Фондовый рынок в пятницу откроется движением вниз - ИК "Атон"
налитики ИК "Атон" прогнозируют негативное начало фондовых торгов пятницы в России, говорится в обзоре компании.    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.