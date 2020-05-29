Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 29 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы незадолго до окончания торгов в четверг перешли к снижению и завершили сессию в минусе, после того как президент США Дональд Трамп сообщил о проведении в пятницу пресс-конференции, посвященной отношениям с Китаем. На пленарном заседании в четверг депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Помимо этого, инвесторы оценивали статданные по ВВП и рынку труда США. Экономика США в первом квартале 2020 года рухнула на 5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Предварительные данные указывали на сокращение ВВП на 4,8%. Падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда американский ВВП сократился на 1,1%. Оно также является самым значительным с четвертого квартала 2008 года.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики, после того как президент США Трамп объявил о проведении в последний рабочий день недели пресс-конференции, посвященной отношениям с Китаем. Японский индекс Nikkei 225 снизился 29 мая на 0,36%. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:30 мск вырос на 0,01%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,55%. Южнокорейский индекс Kospi в ходе торгов перешел к росту и к 08:28 мск прибавил 0,28%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:30 мск опустился на 0,86%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в пятницу на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая, однако завершают май существенным подъемом. Brent подорожала в этом месяце на 39%, в то время как WTI - на рекордные 76%. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $34,8 за баррель, что на 1,39% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг июльские контракты выросли в цене на 1,6%, до $35,29 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 2% - до $33,04 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена этих контрактов увеличилась до $33,71 за баррель, поднявшись на 2,7%.

Внимание нефтяных трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия Китаем решения о создании собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC в четверг, что Пекин сделал "большую ошибку", приняв резолюцию, в соответствии с которой будет разработан этот закон.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 24,13 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,37 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 мая снизился на 0,14% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,12%, опустившись до 691,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (-1,58%), "РЖД-001P-16R" (-1,3%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1%), а в лидерах роста - облигации "Фольксваген Банк-001Р-03" (+0,55%), "Сбербанк-001-04R" (+0,41%) и "РЖД-001P-01R" (+0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) полностью разместило 15-летние облигации серии 001P-11 на 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 5,75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года на уровне 5,83% годовых.

Евразийский банк развития (ЕАБР) полностью разместил 4-летние облигации серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей. Книга заявок инвесторов была сформирована 20 мая. В ходе сбора заявок ставка первого купона пересматривалась в сторону снижения дважды и была установлена на уровне 5,9% годовых. Доходность к погашению через 4 года составила 6,03% годовых. Купоны квартальные.

ПАО "СИБУР Холдинг" полностью разместило 10-летние облигации серий БО-01 и БО-02 суммарным объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски серии БО-01 объемом 10 млрд рублей и БО-02 объемом 5 млрд рублей прошел 21 мая. Ставка 1-го купона обоих выпусков была установлена на уровне 5,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 5,58% годовых.

АО "Росагролизинг" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 8 млрд рублей на уровне 7,35% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, оферта не предусмотрена. Сбор заявок прошел 28 мая. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен с 5 млрд до 8 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 3 июня. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Облигации будут размещены в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. Срок обращения выпусков в рамках программы составит до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) планирует 29 мая собрать заявки на 3-летние бонды серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 5,75-5,90% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 5,83-5,99% годовых. Техразмещение облигаций запланировано на 5 июня.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) планирует 29 мая собрать заявки инвесторов на бонды со сроком обращения 3 года серии БО-П07 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 6,8-6,9% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 6,98-7,08% годовых. Купоны квартальные. Дата начала техразмещения будет определена позднее. ПАО "КАМАЗ" увеличило программу облигаций с 30 млрд до 45 млрд рублей, а "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала данные изменения. Программа облигаций "КАМАЗа" была зарегистрирована в феврале 2017 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, срок действия самой программы - 30 лет.

ПАО "РусАл Братск" планирует 2 июня провести сбор заявок инвесторов на бонды серии БО-001P-05 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 6,55-6,75% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 6,71-6,92% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 9 июня.

ВБРР в первой половине июня планирует собирать заявки на 5-летние бонды серии 001Р-05 с офертой через 2,5 года объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-10 в размере 4,1% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск на 25 млрд рублей в декабре 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

Альфа-банк выкупил в рамках оферты 1 млн 875,708 тыс. облигаций серии БО-20 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, банк выкупил 37,5% выпуска. Эмитент разместил этот выпуск в мае 2017 года по ставке 8,7% годовых. Срок погашения бумаг - 15 лет, номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 5,8% годовых.