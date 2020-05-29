Цены на нефть снижаются в пятницу, однако завершают май существенным подъемом

Американские фондовые индексы в четверг завершили сессию в "минусе". Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть снижаются в пятницу .

Американские фондовые индексы незадолго до окончания торгов в четверг перешли к снижению и завершили сессию в "минусе", после того как президент США Дональд Трамп сообщил о проведении в пятницу пресс-конференции, посвященной отношениям с Китаем.

На пленарном заседании в четверг депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Помимо этого, инвесторы оценивали статданные по ВВП и рынку труда США. Экономика США в первом квартале 2020 года рухнула на 5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Предварительные данные указывали на сокращение ВВП на 4,8%.

Падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда американский ВВП сократился на 1,1%. Оно также является самым значительным с четвертого квартала 2008 года.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 23 мая, сократилось на 323 тыс., до 2,123 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 2,446 млн, а не 2,438 млн, как сообщалось прежде.

Эксперты ожидали падения числа заявок на 338 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели - до 2,1 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в апреле 2020 года рухнул на 33,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Падение стало рекордным с начала отслеживания этих данных Национальной ассоциацией риелторов (NAR) в 2001 году.

По итогам торгов в среду индикатор Dow Jones Industrial Average прибавил 2,21% и впервые с начала марта превысил отметку в 25 000 пунктов благодаря росту акций таких компаний, как American Express, Goldman Sachs и JPMorgan Chase, которые подорожали более чем на 5%. Между тем S&P 500 поднялся на 1,48%, впервые почти за три месяца преодолев отметку в 3 000 пунктов.

Среди лидеров падения в четверг оказалась Walt Disney Co. (SPB: DIS). Компания сообщила, что планирует в июле открыть парк развлечений Disney World во Флориде. За последние четыре недели стоимость Walt Disney повысилась на 21,2%, пишет Barron's. По мнению аналитика Imperial Capital Дэвида Миллера, котировки "выросли слишком сильно и слишком быстро". По его мнению, рост был связан с перспективами возобновления работы тематических парков.

Котировки оператора магазинов-дискаунтеров Dollar General (SPB: DG) Corp. снизились на 1,7%. Чистая прибыль ритейлера в первом квартале составила $2,56 в расчете на акцию, выручка выросла на 27,6% в годовом выражении, до $8,4 млрд, на фоне активизации спроса в условиях пандемии. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,75 на акцию при выручке в $7,6 млрд.

Стоимость Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) уменьшилась на 0,4%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер планирует сохранить основную часть персонала в США, нанятого в марте и апреле в связи с увеличением спроса на фоне пандемии коронавируса.

Акции Twitter Inc. (SPB: TWTR) подешевели на 4,5%. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о регулировании деятельности соцсетей, сообщает Washington Post. Ранее Twitter присвоила одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что "твит" может содержать недостоверную информацию.

Американский ритейлер одежды Abercrombie & Fitch Co. потерял в цене 11,1%. Компания по итогам первого квартала увеличила чистый убыток до $244,1 млн с $19,2 млн годом ранее. Скорректированный убыток составил $3,29 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали меньшего показателя - $1,39 на акцию. Квартальная выручка составила $485,4 млн, также не оправдав прогнозов экспертов.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 147,63 пункта (0,58%) - до 25 400,64 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 6,40 пункта (0,21%) и составил 3 029,73 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 43,37 пункта (0,46%) - до 9 368,99 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не демонстрируют единой динамики, после того как президент США Дональд Трамп сообщил накануне о проведении в последний рабочий день недели пресс-конференции, посвященной отношениям с Китаем.

Японский индекс Nikkei 225 отыграл утренние потери и к 08:33 мск поднялся на 0,07%.

Акции автопроизводителей Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. дешевеют на 9,1% и 7,5% соответственно. Еще один представитель отрасли Mazda Motor Corp. теряет в цене 7,7%%.

Котировки Softbank Group растут на 1,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:30 мск вырос на 0,01%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,55%.

В лидерах падения на торгах в Гонконге оказался китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings, бумаги которого дешевеют на 9,4%.

Котировки страховщика AIA Group Ltd. снижаются на 2,2%, банков Hang Seng Bank и HSBC Holdings - на 1,9%.

Стоимость AAC Technologies Holdings Inc. растет на 1%, оператора связи China Mobile Ltd.- на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi в ходе торгов перешел к росту и к 08:28 мск прибавил 0,28%.

Акции автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor дорожают на 5,8% и 1,4% соответственно.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 0,2%, LG Electronics - на 0,5%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - снижается на 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:30 мск опустился на 0,86%.

Стоимость Northern Star Resources Ltd. подскочила на 6,8%. Цена бумаг горнодобывающей Rio Tinto повышается на 0,9%.

Котировки National Australia Bank снижаются на 4,4%.

Трейдеры в пятницу ожидают заявлений Дональда Трампа относительно отношений с Китаем в связи с Гонконгом, отмечает аналитик AxiCorp. Стивен Иннс, которого цитирует MarketWatch. Иннс считает, что США могут начать рассматривать Гонконг как любой другой город КНР.

"Большим риском является изменение классификации Гонконга как развивающегося рынка, - отмечает аналитик. - Гонконг, например, входит в MSCI World index наряду с другими развитыми рынками".

По его словам, если классификация Гонконга будет изменена, это может привести к значительному оттоку капитала.

На пленарном заседании в четверг депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Тем временем розничные продажи в Японии в апреле рухнули на 13,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Таким образом, показатель продемонстрировал снижение в шестой раз за семь месяцев. Аналитики в среднем ожидали меньшего снижения показателя - на 11,5%, отмечает Trading Economics. По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи сократились на 9,6%.

Объем промышленного производства в стране в прошлом месяце уменьшился на 14,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные. По отношению к марту объем промпроизводства упал на 9,1%. Таким образом, падение показателя стало максимальным с марта 2011 года. Аналитики прогнозировали снижение объема промпроизводства на 5,1% в месячном выражении.

Между тем уровень безработицы в Японии в апреле вырос до 2,6% с 2,5% в марте и достиг максимальной отметки с декабря 2017 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. При этом аналитики ожидали, что показатель составит 2,7%.

Цены на нефть снижаются в пятницу на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая, однако завершают май существенным подъемом.

Brent подорожала в этом месяце на 39%, в то время как WTI - на рекордные 76%.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК составляет $34,96 за баррель, что на $0,33 (0,94%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг июльские контракты выросли в цене на $0,5 (1,6%), до $35,29 за баррель. Срок действия июльских контрактов на Brent истекает в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы подешевели на $0,29 (0,8%), до $35,74 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,44 (1,31%) - до $33,27 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена этих контрактов увеличилась до $33,71 за баррель, поднявшись на $0,9 (2,7%).

Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия Китаем решения о создании собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC в четверг, что Пекин сделал "большую ошибку", приняв резолюцию, в соответствии с которой будет разработан этот закон.

Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над Гонконгом. Трейдеры опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее, отмечают эксперты AxiCorp.

"Мы наблюдаем повышенную волатильность на нефтяном рынке в связи с ростом напряженности в отношениях США и Китая", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Samsung Futures Inc. Кванграэ Ким.

"Также остаются вопросы о том, смогут ли страны ОПЕК+ сохранять нынешние темпы сокращения добычи в ближайшие месяцы", - говорит эксперт.