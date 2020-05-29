.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть снижаются в пятницу, однако завершают май существенным подъемом
.
ГЛАВНОЕ
Российский ВВП упал в апреле на 12%
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в нерабочем апреле в 12% в годовом выражении после роста на 0,8% в марте. Наибольший спад наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос
 
Внебюджетные фонды могут потерять из-за коронавируса почти 3 трлн руб.
Потери внебюджетных фондов (ПФР, ФСС и ФОМС) из-за пандемии коронавируса могут достичь 3 трлн рублей. Такой вывод содержит обновленный прогноз Института социальной политики НИУ ВШЭ, основанный на уточненных данных о снижении экономической активности...
 
Туристов из России пока не готовы принимать за рубежом
Ростуризм пока не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, поэтому основной упор будет сделан на внутренний туризм, сообщила вчера глава Ростуризма Зарина Догузова. "Сейчас никто не может назвать сроки возобновления...
 
Ресторанная отрасль работает с оборотом в 33% от докризисных показателей
В России в рамках борьбы с пандемией COVID-19 около 57% ресторанов не смогли приспособиться к работе в формате навынос или с доставкой после решения властей о запрете обслуживания клиентов в залах. Такие данные приводит разработчик решений по...
 
29 мая 2020 года 09:31

Цены на нефть снижаются в пятницу, однако завершают май существенным подъемом

Американские фондовые индексы в четверг завершили сессию в "минусе". Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть снижаются в пятницу .

Американские фондовые индексы незадолго до окончания торгов в четверг перешли к снижению и завершили сессию в "минусе", после того как президент США Дональд Трамп сообщил о проведении в пятницу пресс-конференции, посвященной отношениям с Китаем.

На пленарном заседании в четверг депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Помимо этого, инвесторы оценивали статданные по ВВП и рынку труда США. Экономика США в первом квартале 2020 года рухнула на 5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Предварительные данные указывали на сокращение ВВП на 4,8%.

Падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда американский ВВП сократился на 1,1%. Оно также является самым значительным с четвертого квартала 2008 года.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 23 мая, сократилось на 323 тыс., до 2,123 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 2,446 млн, а не 2,438 млн, как сообщалось прежде.

Эксперты ожидали падения числа заявок на 338 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели - до 2,1 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в апреле 2020 года рухнул на 33,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Падение стало рекордным с начала отслеживания этих данных Национальной ассоциацией риелторов (NAR) в 2001 году.

По итогам торгов в среду индикатор Dow Jones Industrial Average прибавил 2,21% и впервые с начала марта превысил отметку в 25 000 пунктов благодаря росту акций таких компаний, как American Express, Goldman Sachs и JPMorgan Chase, которые подорожали более чем на 5%. Между тем S&P 500 поднялся на 1,48%, впервые почти за три месяца преодолев отметку в 3 000 пунктов.

Среди лидеров падения в четверг оказалась Walt Disney Co. (SPB: DIS). Компания сообщила, что планирует в июле открыть парк развлечений Disney World во Флориде. За последние четыре недели стоимость Walt Disney повысилась на 21,2%, пишет Barron's. По мнению аналитика Imperial Capital Дэвида Миллера, котировки "выросли слишком сильно и слишком быстро". По его мнению, рост был связан с перспективами возобновления работы тематических парков.

Котировки оператора магазинов-дискаунтеров Dollar General (SPB: DG) Corp. снизились на 1,7%. Чистая прибыль ритейлера в первом квартале составила $2,56 в расчете на акцию, выручка выросла на 27,6% в годовом выражении, до $8,4 млрд, на фоне активизации спроса в условиях пандемии. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,75 на акцию при выручке в $7,6 млрд.

Стоимость Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) уменьшилась на 0,4%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер планирует сохранить основную часть персонала в США, нанятого в марте и апреле в связи с увеличением спроса на фоне пандемии коронавируса.

Акции Twitter Inc. (SPB: TWTR) подешевели на 4,5%. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о регулировании деятельности соцсетей, сообщает Washington Post. Ранее Twitter присвоила одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что "твит" может содержать недостоверную информацию.

Американский ритейлер одежды Abercrombie & Fitch Co. потерял в цене 11,1%. Компания по итогам первого квартала увеличила чистый убыток до $244,1 млн с $19,2 млн годом ранее. Скорректированный убыток составил $3,29 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали меньшего показателя - $1,39 на акцию. Квартальная выручка составила $485,4 млн, также не оправдав прогнозов экспертов.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 147,63 пункта (0,58%) - до 25 400,64 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 6,40 пункта (0,21%) и составил 3 029,73 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 43,37 пункта (0,46%) - до 9 368,99 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не демонстрируют единой динамики, после того как президент США Дональд Трамп сообщил накануне о проведении в последний рабочий день недели пресс-конференции, посвященной отношениям с Китаем.

Японский индекс Nikkei 225 отыграл утренние потери и к 08:33 мск поднялся на 0,07%.

Акции автопроизводителей Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. дешевеют на 9,1% и 7,5% соответственно. Еще один представитель отрасли Mazda Motor Corp. теряет в цене 7,7%%.

Котировки Softbank Group растут на 1,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:30 мск вырос на 0,01%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,55%.

В лидерах падения на торгах в Гонконге оказался китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings, бумаги которого дешевеют на 9,4%.

Котировки страховщика AIA Group Ltd. снижаются на 2,2%, банков Hang Seng Bank и HSBC Holdings - на 1,9%.

Стоимость AAC Technologies Holdings Inc. растет на 1%, оператора связи China Mobile Ltd.- на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi в ходе торгов перешел к росту и к 08:28 мск прибавил 0,28%.

Акции автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor дорожают на 5,8% и 1,4% соответственно.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 0,2%, LG Electronics - на 0,5%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - снижается на 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:30 мск опустился на 0,86%.

Стоимость Northern Star Resources Ltd. подскочила на 6,8%. Цена бумаг горнодобывающей Rio Tinto повышается на 0,9%.

Котировки National Australia Bank снижаются на 4,4%.

Трейдеры в пятницу ожидают заявлений Дональда Трампа относительно отношений с Китаем в связи с Гонконгом, отмечает аналитик AxiCorp. Стивен Иннс, которого цитирует MarketWatch. Иннс считает, что США могут начать рассматривать Гонконг как любой другой город КНР.

"Большим риском является изменение классификации Гонконга как развивающегося рынка, - отмечает аналитик. - Гонконг, например, входит в MSCI World index наряду с другими развитыми рынками".

По его словам, если классификация Гонконга будет изменена, это может привести к значительному оттоку капитала.

На пленарном заседании в четверг депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Тем временем розничные продажи в Японии в апреле рухнули на 13,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Таким образом, показатель продемонстрировал снижение в шестой раз за семь месяцев. Аналитики в среднем ожидали меньшего снижения показателя - на 11,5%, отмечает Trading Economics. По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи сократились на 9,6%.

Объем промышленного производства в стране в прошлом месяце уменьшился на 14,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные. По отношению к марту объем промпроизводства упал на 9,1%. Таким образом, падение показателя стало максимальным с марта 2011 года. Аналитики прогнозировали снижение объема промпроизводства на 5,1% в месячном выражении.

Между тем уровень безработицы в Японии в апреле вырос до 2,6% с 2,5% в марте и достиг максимальной отметки с декабря 2017 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. При этом аналитики ожидали, что показатель составит 2,7%.

Цены на нефть снижаются в пятницу на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая, однако завершают май существенным подъемом.

Brent подорожала в этом месяце на 39%, в то время как WTI - на рекордные 76%.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК составляет $34,96 за баррель, что на $0,33 (0,94%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг июльские контракты выросли в цене на $0,5 (1,6%), до $35,29 за баррель. Срок действия июльских контрактов на Brent истекает в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы подешевели на $0,29 (0,8%), до $35,74 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,44 (1,31%) - до $33,27 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена этих контрактов увеличилась до $33,71 за баррель, поднявшись на $0,9 (2,7%).

Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия Китаем решения о создании собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC в четверг, что Пекин сделал "большую ошибку", приняв резолюцию, в соответствии с которой будет разработан этот закон.

Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над Гонконгом. Трейдеры опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее, отмечают эксперты AxiCorp.

"Мы наблюдаем повышенную волатильность на нефтяном рынке в связи с ростом напряженности в отношениях США и Китая", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Samsung Futures Inc. Кванграэ Ким.

"Также остаются вопросы о том, смогут ли страны ОПЕК+ сохранять нынешние темпы сокращения добычи в ближайшие месяцы", - говорит эксперт.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 мая 2020 года 13:31
Обострение геополитической ситуации может краткосрочно отодвинуть рубль к 71,5-72 за доллар США - БКС
Обострение геополитической ситуации может краткосрочно отодвинуть рубль к 71,5-72 за доллар США, ориентиром же на июнь по-прежнему служит область 68 руб. за доллар, сообщается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Михаила Зельцера. "Российский рубль с пика международной биржевой паники 20-х...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 13:09
Актуальной для рубля на следующей неделе будет отметка около 71 руб./долл.- Уральский Банк Реконструкции и Развития
Серьезных потрясений для рынка на следующей неделе не предвидится, и актуальной для рубля останется отметка вблизи 71 руб./долл., сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Прошедшая неделя не принесла...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 12:36
Параметры размещения нового выпуска бондов Металлоинвеста не слишком привлекательны - "Уралсиб"
Параметры размещения нового выпуска бондов Металлоинвеста не слишком привлекательны по сравнению со вторичным рынком, говорится в обзоре Уралсиба. "Металлоинвест" (ВВ+/Ва1/ВВ+) в пятницу будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-10 объемом 5 млрд руб. Срок обращения составляет десять...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 12:23
Рубль в мае стал одним из лидеров роста среди валют развивающихся стран - "Нордеа банк"
Рубль в мае стал одним из лидеров роста среди валют развивающихся стран после мексиканского песо и южноафриканского ранда, говорится в обзоре "Нордеа банка". Российская валюта вернулась к отметкам начала марта, предшествовавшим распаду сделки ОПЕК+. "Рубль на старте торгов в пятницу находился...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 12:01
Справедливая доходность нового выпуска бондов Евроторга - не более 9,60%, нижняя граница ориентира - "БКС Глобал Маркетс"
Справедливая доходность размещаемого выпуска бондов Евроторга не более 9,60%, что соответствует нижней границе заявленных ориентиров, говорится в аналитическом материале "БКС Глобал Маркетс". Евроторг (NR/B-/B; Эксперт РА: ruA-), крупнейший продуктовый ритейлер в Белоруссии, 29 мая будет...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 11:45
Рынок акций РФ откатился ниже 2730п по индексу МосБиржи на опасениях сюрпризов от Трампа по Китаю
Москва. 29 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вслед за мировыми фондовыми площадками и развернувшейся вниз нефтью из-за опасений негативных сюрпризов от президента США Дональда Трампа, который собирается сделать в пятницу заявления по отношениям с Китаем; индекс МосБиржи откатился ниже 2730 пунктов.    читать дальше
.
29 мая 2020 года 11:41
Колебания курса рубля в пятницу могут проходить в диапазоне 70,25-70,75/USD - РФПИ
Колебания курса рубля в пятницу могут проходить в диапазоне 70,25-70,75/USD, однако ближе к вечеру возрастет значимость новостей из-за океана, способных приостановить дальнейший рост рубля (учитывая ожидаемые решения США по Китаю), отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 11:27
Sova Capital понизила рейтинг GDR TCS до "держать" и оценку на 31%
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group Holding (SPB: TCS) с $28,1 до $19,5 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать". По...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 11:12
Фондовые индексы США в пятницу, вероятно, снизятся ввиду неопределенности вокруг противостояния с Китаем - ITI Capital
сновные фондовые индексы США в четверг растеряли внутридневной рост и закрыли торговую сессию снижением после того, как Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в пятницу по Китаю, отмечают аналитики ITI Capital. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в четверг приняли резолюцию...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 10:58
Потенциальное снижение ключевой ставки на 100 бп пока не в полной мере заложено в цены ОФЗ - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что потенциальное снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 бп пока не в полной мере заложено в цены ОФЗ, сообщается в обзоре. Давление на длинные выпуски ОФЗ с фиксированным купоном в четверг сохранилось на фоне недавней коррекции в нефти. На открытии торгов...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 10:41
Промсвязьбанк ждет в пятницу "боковой" динамики в российских облигациях
Учитывая внешний новостной фон, аналитики Промсвязьбанка ожидают в пятницу "боковой" динамики в российских облигациях, говорится в комментарии банка Рынок рублевых облигаций в четверг отыграл часть потерь среды, констатирует специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Доходность 10-летних ОФЗ...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 10:25
Динамика движения капитала в акциях и бондах РФ за неделю была нулевой - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Динамика движения капитала в акциях и облигациях РФ за неделю с 21 по 27 мая 2020 года была нулевой, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток/отток капитала с фондового и долгового...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 10:21
Рубль заметно дешевеет к доллару и евро на старте торгов из-за уменьшения интереса глобальных инвесторов к риску
Москва. 29 мая. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам на опасениях разрастания конфликта между США и Китаем.    читать дальше
.
29 мая 2020 года 10:10
Динамика движения капитала в акциях и бондах РФ за неделю была нулевой - "БКС Глобал Маркетс"
инамика движения капитала в акциях и облигациях РФ за неделю с 21 по 27 мая 2020 года была нулевой, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток/отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов,...    читать дальше
.
29 мая 2020 года 09:58
Фондовый рынок в пятницу откроется движением вниз - ИК "Атон"
налитики ИК "Атон" прогнозируют негативное начало фондовых торгов пятницы в России, говорится в обзоре компании.    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.