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28 мая 2020 года 19:39

Рубль вечером растет к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Москва. 28 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков.

Курс доллара США составил 70,42 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 59 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,95 руб./EUR1, подешевев на 19,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 41,34 копейки - до 73,81 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается на вечерних торгах благодаря позитивным сигналам с внешних рынков. Заметная разница в темпах роста нацвалюты в обеих парах объясняется усилением падения доллара к большинству мировых валют, в том числе к евро, после выхода данных по ВВП США за первый квартал.

Экономика США в первом квартале 2020 года снизилась на 5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Предварительные данные указывали на сокращение ВВП на 4,8%. Падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда американский ВВП сократился на 1,1%. Оно также является самым значительным с четвертого квартала 2008 года.

В то же время, позитивное влияние на игроков продолжают оказывать новости об открытии экономик разных стран мира и о разработке вакцины против коронавируса COVID-19. Так, в столице США Вашингтоне в пятницу снимут введенный из-за коронавируса режим самоизоляции и приступят к первому этапу возобновления экономической деятельности города, сообщило в среду издание The Hill со ссылкой на мэра Вашингтона Мюриел Баузер.

Вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова к использованию к концу этого года, заявил в среду ведущий инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

Как отмечает CNN, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент 10 вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, проходят клинические испытания на людях. Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson (SPB: JNJ), Moderna, а также Оксфордский университет.

Инвесторы продолжают анализировать план восстановления экономики ЕС после коронавируса, предложенного Еврокомиссией в среду на 750 млрд евро. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, обнародовавшая этот план на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе, заявила, что 500 млрд евро из общей суммы составят субсидии, а 250 млрд евро - кредиты государствам ЕС.

Растущая напряженность в отношениях между США и Китаем частично нивелирует оптимизм игроков. На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Гонконг более не пользуется автономией по отношению к властям КНР, в свою очередь, заявил госсекретарь США Майк Помпео. В заявлении госсекретаря, размещенном на сайте Госдепа, уточняется, что Гонконг впредь не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, который Вашингтон применял к нему по американским законам до июля 1997 года, когда Гонконг вернулся под суверенитет Китая, и впоследствии. Помпео указал на намерение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в одностороннем порядке принять законопроект о безопасности Гонконга.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон уже до конца этой недели может принять новые меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, утром рубль корректировался вниз наряду с большинством основных валют на развивающихся рынках, которые находились под давлением ухода инвесторов от риска из-за разногласий между США и Китаем по ситуации в Гонконге. "Однако уже к началу второй половины дня рублю удалось выйти в плюс на растущих котировках нефти. В дальнейшем отечественная валюта лишь упрочила свои позиции в паре с долларом, так как последний снижался на глобальных рынках после пересмотра в сторону ухудшения данных по ВВП США за первый квартал и более существенного (чем ожидали рынки) недельного роста числа заявок на пособия по безработице. При этом, демонстрируя более значительное укрепление против доллара, рубль одновременно дорожал менее существенными темпами к евро из-за уверенного роста европейской валюты на глобальном рынке к доллару после слабой статистики из США", - подчеркнул Кравченко.

"Рубль вернулся к укреплению в отличие от коллег по сырьевому цеху. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2450 рублей. Ставки MosPrime немного выросли и составили 5,69% на день, 5,74% на неделю и 5,74% на месяц. В четверг завершается налоговый период выплатой налога на прибыль, что может обуславливать повышенный спрос на рубли. Также в стратегическом плане ухудшение отношений США и КНР способно вновь привести к росту товарооборота РФ и КНР, как это было в период острой фазы торговой войны. Впрочем, негативной стороной данного обстоятельства является пессимизм по сырьевым ресурсам. В любом случае реальный спрос на рубли после завершения налоговых платежей немного снизится, курс может вернуться в диапазон 71,0-72,0 руб. за доллар", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Котировки нефти эталонных марок отыграли снижение после публикации доклада министерства энергетики США, указавшего на рост запасов нефти в стране, и вернулись к росту в четверг вечером. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 1,18% - до $35,15 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 1,31% - до $33,24 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 мая, выросли на 7,928 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей.

Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 724 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 5,494 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,395 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в среду, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, увеличились на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 6,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,4 млн баррелей.

ЦБ РФ 26 мая продал валюту на 11,3 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Ранее, в среду, ЦБ отразил продажу валюты с расчетами 26 мая на сумму 22,8 млрд рублей, а во вторник, с расчетами 25 мая, - равными нулю. Это обычная ситуация для дней, если расчеты приходятся на выходные для западных рынков дни: сначала отражается объем операций меньше, чем в заявках Минфина, затем больше.

В понедельник, 25 мая, в США был День памяти, в Великобритании - Второй майский банковский выходной, банковская система в этих странах не работала.

Как следует из данных Банка России, ЦБ РФ с 18 по 20 мая продавал валюту по 11,3 млрд рублей в день, 21 мая объем продажи валюты составил 11,1 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 мая на 3,77 копейки, до 71,1012 руб./$1, и увеличил курс евро на 35,42 копейки, до 78,2611 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 7,72 копейки по отношению к среде и составил 70,9444 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 23,01 копейки и составил 70,8564 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 58,797 млн, из которых $592,643 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 466,154 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 19,98 копейки, до 78,1295 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 2,07 копейки и составил 78,0952 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR471,271 млн, из которых EUR189,117 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR282,154 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного опустились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - 5,74% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 2 б.п. - до 5,74% и 5,7% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 5,68% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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