Рынок акций РФ поднялся к закрытию к 2780п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме

Москва. 28 мая. Рынок акций РФ к закрытию торгов в четверг сохранил восходящий импульс на фоне подъема мировых фондовых площадок в ожидании "запуска" экономик многих стран после пандемии COVID-19, а также наметившейся коррекции нефти вверх; индекс МосБиржи поднялся к 2780 пунктам во главе с бумагами металлургов и Сбербанка на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2779,98 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1241,77 пункта (+2,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,4%.

Доллар упал до 70,52 рубля (-0,49 рубля).

Выросли акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+5,4%), Сбербанка (+3,3% и +3,8% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%).

"Газпром нефть" (MOEX: SIBN) (+0,6%) в первом квартале получила убыток в размере 14 млрд рублей из-за курсовых разниц и переоценки активов в связи со снижением цен на нефть, сообщила в четверг компания.

В ходе телеконференции CFO компании Алексей Янкевич заверил, что "Газпром нефть" сможет обеспечить рост своих финансовых результатов, даже несмотря на падение добычи. Он также отметил, что компания гораздо лучше подготовлена к нынешнему кризису, чем в тот, который был в 2014 году: больше запас ликвидности, "значительно выше рублевая часть долга, что сокращает валютные риски в моменты ослабления рубля".

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов рублевые акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,8%, до 0,18676 рубля; дивиденды - 0,00949434 рубля на акцию), также просели бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынки акций продолжают подниматься, игнорируя растущее напряжение в американо-китайских отношениях. В Европе рассчитывают на программы экономической поддержки, а в России вновь актуальны дивидендные истории. Совет директоров "ОГК-2" (MOEX: OGKB) рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 0,0544445744 рубля на акцию, или 50% от прибыли по МСФО. В "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) также рекомендованы дивиденды в размере 0,12075 рублей на бумагу (в сумме также 50% прибыли по МСФО). В "ТГК-2" (MOEX: TGKB) решили рекомендовать отказаться от дивидендов.

Рубль вернулся к укреплению в отличие от коллег по сырьевому цеху. В четверг завершается налоговый период выплатой налога на прибыль, что может обуславливать повышенный спрос на рубли. Также в стратегическом плане ухудшение отношений США и КНР способно вновь привести к росту товарооборота РФ и КНР, как это было в период острой фазы торговой войны. Реальный спрос на рубли после завершения налоговых платежей немного снизится, курс может вернуться в диапазон 71-72 руб./$1, считает аналитик.

Европейские индексы демонстрировали осторожный рост. Отягчающим моментом дня стало то, что Съезд народных депутатов в КНР все же одобрил применение закона о национальной безопасности в Гонконге. Также ожидаются заявления от Трампа, который обещал жесткий ответ на действия Пекина.

Нефть остается заложником как негативных ожиданий в отношениях США-Китай, так и статистики из США. Падение ВВП США в I квартале составило 5% по сравнению с предыдущей оценкой 4,8%. Ухудшение отношений США и КНР может создать благоприятные условия для увеличения российского экспорта как в Китай, так и в США, как это уже происходило в период обострения торговой войны между ними, считает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в четверг российский фондовый рынок возобновил восходящую динамику на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, продажам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где Brent закрепилась ниже $35 за баррель; с другой стороны, поддержку рынок получил со стороны западных площадок.

В целом "быкам" удается удерживать инициативу в своих руках, что позволяет индексу МосБиржи сохранять позиции выше 2700 пунктов. Данный фактор говорит в пользу продолжения восстановления рынка, первой целью которого выступает отметка 2850 пунктов. Однако инвесторам не стоит забывать и о рисках в виде продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и нарастания напряжения в отношениях между США и Китаем, что может спровоцировать активизацию продаж, считает аналитик.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,8%) на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем, но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,1-1,8%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,5% и превысил 3050 пунктов).

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что Гонконг утратил автономию. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже до конца этой недели может принять новые меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

Тем временем Палата представителей Конгресса США в среду подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который вводит санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

В США число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 2,123 млн человек, при прогнозах на уровне 2,1 млн.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Вышедшая вечером в четверг статистика Минэнерго США показала рост запасов нефти на прошлой неделе на 7,93 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,2-1,9 млн баррелей. Также больше ожиданий увеличились запасы дистиллятов, однако сократились резервы бензина при прогнозах роста.

Первая реакция нефти на статистику в целом оказалась нейтральной, но затем цены начали восстанавливаться; цена Brent к 18:50 МСК оказалась на $0,5 выше уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $35,05 за баррель (+0,9% и -4% накануне), июльская цена WTI - $33,23 за баррель (+1,3% и -4,5% в среду).

Эксперты рейтингового агентства Moody's понизили среднесрочный прогноз цен на нефть до $45-65 за баррель с $50-70 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+39,1% и +23,9% "префы"), ПАО "Северо-западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+21,2%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+8,7%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+7,9%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+7,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-12,3%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-4,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,2%), "ТГК-2" (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,839 млрд рублей (из них 23,677 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).