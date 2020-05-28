.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ поднялся к закрытию к 2780п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме
.
ГЛАВНОЕ
В апреле промпроизводство упало на 6,6%
В апреле промпроизводство в РФ, по данным Росстата, упало до 6,6% после повышения на 0,3% в марте. Снижение стало максимальным с октября 2009 года, но оказалось меньше прогнозов экономистов, ожидавших падение на 13,3%
 
Негатив для экономики: ВВП РФ может упасть на 7,5%
В негативном сценарии прогноза социально-экономического развития России на 2020 год, который подготовило Минэкономразвития, не исключается падения ВВП на 7,5%, курс нацвалюты в 72,9 руб. за доллар, цена на нефть по $30,2 за баррель, а инфляция - на...
 
Кредиторы ужесточили подход к оценке заемщиков
Кредиторы в апреле значительно ужесточили подход к оценке заемщиков, из-за чего выросла доля отказов в предоставлении необеспеченных ссуд. По обеспеченным кредитам в апреле основной причиной отказа была плохая кредитная история заемщика, пишет...
 
Новая реальность потребления
Из-за вызванного пандемией COVID-19 кризиса в новой реальности оказались не только потребители, вынужденные урезать свои расходы, но и ритейлеры. Многим из них пришлось на ходу менять логистические цепочки, чтобы моментально включиться в...
 
28 мая 2020 года 19:22

Рынок акций РФ поднялся к закрытию к 2780п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме

Москва. 28 мая. Рынок акций РФ к закрытию торгов в четверг сохранил восходящий импульс на фоне подъема мировых фондовых площадок в ожидании "запуска" экономик многих стран после пандемии COVID-19, а также наметившейся коррекции нефти вверх; индекс МосБиржи поднялся к 2780 пунктам во главе с бумагами металлургов и Сбербанка на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2779,98 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1241,77 пункта (+2,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,4%.

Доллар упал до 70,52 рубля (-0,49 рубля).

Выросли акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+5,4%), Сбербанка (+3,3% и +3,8% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%).

"Газпром нефть" (MOEX: SIBN) (+0,6%) в первом квартале получила убыток в размере 14 млрд рублей из-за курсовых разниц и переоценки активов в связи со снижением цен на нефть, сообщила в четверг компания.

В ходе телеконференции CFO компании Алексей Янкевич заверил, что "Газпром нефть" сможет обеспечить рост своих финансовых результатов, даже несмотря на падение добычи. Он также отметил, что компания гораздо лучше подготовлена к нынешнему кризису, чем в тот, который был в 2014 году: больше запас ликвидности, "значительно выше рублевая часть долга, что сокращает валютные риски в моменты ослабления рубля".

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов рублевые акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,8%, до 0,18676 рубля; дивиденды - 0,00949434 рубля на акцию), также просели бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынки акций продолжают подниматься, игнорируя растущее напряжение в американо-китайских отношениях. В Европе рассчитывают на программы экономической поддержки, а в России вновь актуальны дивидендные истории. Совет директоров "ОГК-2" (MOEX: OGKB) рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 0,0544445744 рубля на акцию, или 50% от прибыли по МСФО. В "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) также рекомендованы дивиденды в размере 0,12075 рублей на бумагу (в сумме также 50% прибыли по МСФО). В "ТГК-2" (MOEX: TGKB) решили рекомендовать отказаться от дивидендов.

Рубль вернулся к укреплению в отличие от коллег по сырьевому цеху. В четверг завершается налоговый период выплатой налога на прибыль, что может обуславливать повышенный спрос на рубли. Также в стратегическом плане ухудшение отношений США и КНР способно вновь привести к росту товарооборота РФ и КНР, как это было в период острой фазы торговой войны. Реальный спрос на рубли после завершения налоговых платежей немного снизится, курс может вернуться в диапазон 71-72 руб./$1, считает аналитик.

Европейские индексы демонстрировали осторожный рост. Отягчающим моментом дня стало то, что Съезд народных депутатов в КНР все же одобрил применение закона о национальной безопасности в Гонконге. Также ожидаются заявления от Трампа, который обещал жесткий ответ на действия Пекина.

Нефть остается заложником как негативных ожиданий в отношениях США-Китай, так и статистики из США. Падение ВВП США в I квартале составило 5% по сравнению с предыдущей оценкой 4,8%. Ухудшение отношений США и КНР может создать благоприятные условия для увеличения российского экспорта как в Китай, так и в США, как это уже происходило в период обострения торговой войны между ними, считает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в четверг российский фондовый рынок возобновил восходящую динамику на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, продажам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где Brent закрепилась ниже $35 за баррель; с другой стороны, поддержку рынок получил со стороны западных площадок.

В целом "быкам" удается удерживать инициативу в своих руках, что позволяет индексу МосБиржи сохранять позиции выше 2700 пунктов. Данный фактор говорит в пользу продолжения восстановления рынка, первой целью которого выступает отметка 2850 пунктов. Однако инвесторам не стоит забывать и о рисках в виде продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и нарастания напряжения в отношениях между США и Китаем, что может спровоцировать активизацию продаж, считает аналитик.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,8%) на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем, но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,1-1,8%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,5% и превысил 3050 пунктов).

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что Гонконг утратил автономию. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже до конца этой недели может принять новые меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

Тем временем Палата представителей Конгресса США в среду подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который вводит санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

В США число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 2,123 млн человек, при прогнозах на уровне 2,1 млн.

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании в четверг опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Вышедшая вечером в четверг статистика Минэнерго США показала рост запасов нефти на прошлой неделе на 7,93 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,2-1,9 млн баррелей. Также больше ожиданий увеличились запасы дистиллятов, однако сократились резервы бензина при прогнозах роста.

Первая реакция нефти на статистику в целом оказалась нейтральной, но затем цены начали восстанавливаться; цена Brent к 18:50 МСК оказалась на $0,5 выше уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $35,05 за баррель (+0,9% и -4% накануне), июльская цена WTI - $33,23 за баррель (+1,3% и -4,5% в среду).

Эксперты рейтингового агентства Moody's понизили среднесрочный прогноз цен на нефть до $45-65 за баррель с $50-70 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+39,1% и +23,9% "префы"), ПАО "Северо-западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+21,2%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+8,7%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+7,9%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+7,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-12,3%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-4,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,2%), "ТГК-2" (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,839 млрд рублей (из них 23,677 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 мая 2020 года 19:39
Рубль вечером растет к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков
Москва. 28 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков.    читать дальше
.
28 мая 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ в четверг слегка подрастают на фоне сохраняющегося спроса на рисковые активы
Москва. 28 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг демонстрируют плавный рост на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
28 мая 2020 года 18:59
Рынок акций в пятницу продолжит восстановление - Промсвязьбанк
Фондовым "быкам" в четверг удается удерживать инициативу в своих руках, что позволяет индексу Мосбиржи сохранять позиции выше 2700 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Данный фактор, по мнению эксперта, говорит в пользу продолжения восстановления...    читать дальше
.
28 мая 2020 года 17:55
Возможен рост спроса на акции EM со стороны глобальных инвесторов в ближайшие недели - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 27 мая 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Аналитики пришли...    читать дальше
.
28 мая 2020 года 17:16
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Держать" для акций банка "Санкт-Петербург"
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Держать" для акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 47 руб. и потенциалом 16% в перспективе года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Квартальный отчет по МСФО раскрыл рост прибыли акционеров на 23%, до 1,6 млрд руб.,...    читать дальше
.
28 мая 2020 года 16:50
Обыкновенные акции Сбербанка имеют неплохие шансы на рост в район 215 рублей - ИК "Велес Капитал"
Обыкновенные акции Сбербанка, с технической точки зрения, поднялись к максимумам с апреля и вновь проверяют на прочность сопротивление 202 рубля, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "ADX недельного графика при этом сигнализирует ослабление нисходящего тренда и неплохие шансы бумаг...    читать дальше
.
28 мая 2020 года 16:20
Курс рубля может вернуться в диапазон 71-72 за доллар - "Открытие Брокер"
Реальный спрос на рубли после завершения налоговых платежей немного снизится, и курс может вернуться в диапазон 71-72 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль вернулся к укреплению в отличие от "коллег по сырьевому цеху", констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей...    читать дальше
.
28 мая 2020 года 15:54
Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции - ИК "Фридом Финанс"
Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции, длившейся почти три месяца, отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс" в комментарии компании. S&P500 преодолел значимый уровень сопротивления - 200-дневную среднюю в районе 3000 пунктов на высоком объеме и с...    читать дальше
.
28 мая 2020 года 15:40
Рубль днем усилил рост к доллару и перешел к укреплению к евро благодаря стабилизации рынка нефти
Москва. 28 мая. Доллар несколько ускорил снижение, евро развернулся вниз и умеренно дешевеет на "Московской бирже" в четверг днем, рубль перешел к укреплению к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти.    читать дальше
.
28 мая 2020 года 15:14
Ухудшение финансового положения заемщиков по-прежнему не заметно для банковского сектора РФ
Ухудшение финансового положения заемщиков по-прежнему не заметно для банковского сектора РФ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай отмечает, что, по данным обзора банковского сектора ЦБ, в апреле российские банки показали заметный спад балансовой прибыли до...    читать дальше
.
28 мая 2020 года 14:53
Инвесторы продолжают скупать дивидендные бумаги - ИК "Фридом Финанс"
Фондовые площадки в четверг растут, несмотря на отсутствие принципиально новых драйверов, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Азия, за исключением Гонконга, закрыла торговую сессию в плюсе до 2% и выше. Европейские индексы прибавляют в пределах 1%, фьючерсы...    читать дальше
.
28 мая 2020 года 14:31
Реализация программы заимствований на рынке ОФЗ происходит за счет наращивания чистого долга банков перед ЦБ - Райффайзенбанк
Реализация программы заимствований на рынке ОФЗ происходит за счет наращивания чистого долга банков перед регулятором, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Позиция банков в ОФЗ (рублевые госбумаги), свободная от залога, выросла на 353 млрд руб., при этом объем долговых ценных бумаг, переданных...    читать дальше
.
28 мая 2020 года 14:11
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Аэрофлота до "покупать" и оценку до 110 рублей
(добавлен 3-й абзац) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", прежняя прогнозная стоимость этих бумаг составляла...    читать дальше
.
28 мая 2020 года 13:58
Котировки Brent превысят 40 долл. США за баррель к концу лета - Julius Baer
Julius Baer сохраняет конструктивную позицию по черному золоту и ожидает, что котировки нефти поднимутся выше 40 долл. США за баррель к концу лета, сообщается в комментарии банка. На рынок нефти вернулась уверенность, в то время как опасения по поводу формирования избытка предложения отошли на...    читать дальше
.
28 мая 2020 года 13:31
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Аэрофлота до "покупать" и оценку до 110 рублей
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", прежняя прогнозная стоимость этих бумаг составляла 85 рублей за...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.