Цены евробондов РФ в четверг слегка подрастают на фоне сохраняющегося спроса на рисковые активы

Москва. 28 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг демонстрируют плавный рост на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 40 базисных пунктов по отношению к закрытию 27 мая и составила 116,28% от номинала, что соответствует доходности 1,84% годовых (снижение на 13 пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня всего на 0,5 базисных пункта и составила 102,675% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 0,165% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 12,5 пункта и составил 167,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к среде на 52 базисных пункта - до 142,97% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисных пункта и составила 3,235% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 44 базисных пункта - до 136,95% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,25% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 21 базисный пункт - до 114,59% от номинала, что соответствует доходности 2,14% годовых (снижение на 4 пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 8 базисных пунктов, до 110,97% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 1,45% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 35 базисных пунктов - до 134,75% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,3% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 4 базисных пункта, до 112,93% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,26% годовых).

"В настоящее время мы наблюдаем некоторое расхождение в динамике внутренних и внешних долговых бумаг. Так, если в секторе рублевого госдолга в последние дни наметилась отрицательная ценовая коррекция, то на рынке отечественных евробондов продавцы не очень активны. Котировки российских еврооблигаций остаются на высоких ценовых уровнях, так как на рынке присутствует постоянный "бид", а вот найти продавцов с приемлемой ценой довольно сложно. Изменения доходностей сегодня не очень большие - в пределах 1-3 базисных пунктов в сторону снижения. Рынок торгуется в легком ценовом плюсе, но сама активность торгов в целом не очень высокая", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.