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28 мая 2020 года 18:59
Рынок акций в пятницу продолжит восстановление - Промсвязьбанк
Фондовым "быкам" в четверг удается удерживать инициативу в своих руках, что позволяет индексу Мосбиржи сохранять позиции выше 2700 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Данный фактор, по мнению эксперта, говорит в пользу продолжения восстановления рынка, первой целью которого выступает отметка 2850 пунктов. "Российский фондовый рынок возобновил восходящую динамику на противоречивом внешнем фоне, - комментирует Б. Зварич. - С одной стороны, продажам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился ниже 35 долларов за баррель. С другой, поддержку наш рынок получил со стороны западных площадок. Так, к вечеру основные индексы в Европе прибавляли в пределах 1,8%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,5% соответственно. В результате, несмотря на слабость рынка энергоносителей, к 18:00 мск индекс МосБиржи вырос на 1%, поднявшись в район 2768 пунктов". Лидерами торгов выступили акции ММК и "префы" Сбербанка, прибавившие 4,9% и 2,8% соответственно. Хуже рынка торговались ФСК ЕЭС и X5 Retail Group, потерявшие более 2,5%. "Несмотря на вчерашнее снижение, "быкам" удается удерживать инициативу в своих руках, что позволяет индексу Мосбиржи сохранять позиции выше 2700 пунктов. - отмечает эксперт банка. - Данный фактор говорит в пользу продолжения восстановления рынка, первой целью которого выступает отметка 2850 пунктов. Однако инвесторам не стоит забывать и о рисках, в виде продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и нарастания напряжения в отношениях между США и Китаем, что может спровоцировать активизацию продаж".
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28 мая 2020 года 19:39
Москва. 28 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков. читать дальше
.28 мая 2020 года 19:22
Москва. 28 мая. Рынок акций РФ к закрытию торгов в четверг сохранил восходящий импульс на фоне подъема мировых фондовых площадок в ожидании "запуска" экономик многих стран после пандемии COVID-19, а также наметившейся коррекции нефти вверх; индекс МосБиржи поднялся к 2780 пунктам во главе с бумагами металлургов и Сбербанка на фоне укрепления рубля. читать дальше
.28 мая 2020 года 19:00
Москва. 28 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг демонстрируют плавный рост на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.28 мая 2020 года 17:55
Возможен рост спроса на акции EM со стороны глобальных инвесторов в ближайшие недели - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 27 мая 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Аналитики пришли... читать дальше
.28 мая 2020 года 17:16
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Держать" для акций банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 47 руб. и потенциалом 16% в перспективе года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Квартальный отчет по МСФО раскрыл рост прибыли акционеров на 23%, до 1,6 млрд руб.,... читать дальше
.28 мая 2020 года 16:50
Обыкновенные акции Сбербанка, с технической точки зрения, поднялись к максимумам с апреля и вновь проверяют на прочность сопротивление 202 рубля, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "ADX недельного графика при этом сигнализирует ослабление нисходящего тренда и неплохие шансы бумаг... читать дальше
.28 мая 2020 года 16:20
Реальный спрос на рубли после завершения налоговых платежей немного снизится, и курс может вернуться в диапазон 71-72 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль вернулся к укреплению в отличие от "коллег по сырьевому цеху", констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей... читать дальше
.28 мая 2020 года 15:54
Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции - ИК "Фридом Финанс"
Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции, длившейся почти три месяца, отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс" в комментарии компании. S&P500 преодолел значимый уровень сопротивления - 200-дневную среднюю в районе 3000 пунктов на высоком объеме и с... читать дальше
.28 мая 2020 года 15:40
Москва. 28 мая. Доллар несколько ускорил снижение, евро развернулся вниз и умеренно дешевеет на "Московской бирже" в четверг днем, рубль перешел к укреплению к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти. читать дальше
.28 мая 2020 года 15:14
Ухудшение финансового положения заемщиков по-прежнему не заметно для банковского сектора РФ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай отмечает, что, по данным обзора банковского сектора ЦБ, в апреле российские банки показали заметный спад балансовой прибыли до... читать дальше
.28 мая 2020 года 14:53
Фондовые площадки в четверг растут, несмотря на отсутствие принципиально новых драйверов, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Азия, за исключением Гонконга, закрыла торговую сессию в плюсе до 2% и выше. Европейские индексы прибавляют в пределах 1%, фьючерсы... читать дальше
.28 мая 2020 года 14:31
Реализация программы заимствований на рынке ОФЗ происходит за счет наращивания чистого долга банков перед ЦБ - Райффайзенбанк
Реализация программы заимствований на рынке ОФЗ происходит за счет наращивания чистого долга банков перед регулятором, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Позиция банков в ОФЗ (рублевые госбумаги), свободная от залога, выросла на 353 млрд руб., при этом объем долговых ценных бумаг, переданных... читать дальше
.28 мая 2020 года 14:11
(добавлен 3-й абзац) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", прежняя прогнозная стоимость этих бумаг составляла... читать дальше
.28 мая 2020 года 13:58
Julius Baer сохраняет конструктивную позицию по черному золоту и ожидает, что котировки нефти поднимутся выше 40 долл. США за баррель к концу лета, сообщается в комментарии банка. На рынок нефти вернулась уверенность, в то время как опасения по поводу формирования избытка предложения отошли на... читать дальше
.28 мая 2020 года 13:31
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", прежняя прогнозная стоимость этих бумаг составляла 85 рублей за... читать дальше
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