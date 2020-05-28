Рынок акций в пятницу продолжит восстановление - Промсвязьбанк

Фондовым "быкам" в четверг удается удерживать инициативу в своих руках, что позволяет индексу Мосбиржи сохранять позиции выше 2700 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Данный фактор, по мнению эксперта, говорит в пользу продолжения восстановления рынка, первой целью которого выступает отметка 2850 пунктов.

"Российский фондовый рынок возобновил восходящую динамику на противоречивом внешнем фоне, - комментирует Б. Зварич. - С одной стороны, продажам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился ниже 35 долларов за баррель. С другой, поддержку наш рынок получил со стороны западных площадок. Так, к вечеру основные индексы в Европе прибавляли в пределах 1,8%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,5% соответственно. В результате, несмотря на слабость рынка энергоносителей, к 18:00 мск индекс МосБиржи вырос на 1%, поднявшись в район 2768 пунктов".

Лидерами торгов выступили акции ММК и "префы" Сбербанка, прибавившие 4,9% и 2,8% соответственно. Хуже рынка торговались ФСК ЕЭС и X5 Retail Group, потерявшие более 2,5%. "Несмотря на вчерашнее снижение, "быкам" удается удерживать инициативу в своих руках, что позволяет индексу Мосбиржи сохранять позиции выше 2700 пунктов. - отмечает эксперт банка. - Данный фактор говорит в пользу продолжения восстановления рынка, первой целью которого выступает отметка 2850 пунктов. Однако инвесторам не стоит забывать и о рисках, в виде продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и нарастания напряжения в отношениях между США и Китаем, что может спровоцировать активизацию продаж".