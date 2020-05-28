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28 мая 2020 года 15:40

Рубль днем усилил рост к доллару и перешел к укреплению к евро благодаря стабилизации рынка нефти

Москва. 28 мая. Доллар несколько ускорил снижение, евро развернулся вниз и умеренно дешевеет на "Московской бирже" в четверг днем, рубль перешел к укреплению к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти.

Курс доллара США составил 70,75 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,89 руб./EUR1, подешевев также на 25,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на те же 25,75 копейки - до 73,96 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 мая на 3,77 копейки, до 71,1012 руб./$1, и увеличил курс евро на 35,42 копейки, до 78,2611 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на дневных торгах благодаря стабилизации на рынке нефти после двух дней снижения. Инвесторы закрывают "короткие" позиции по "черному золоту" в ожидании недельных данных по запасам от Минэнеро США.

Позитивное влияние на курс рубля также оказывают сигналы с внешних рынков и новости об открытии экономик различных стран и прогрессе в производстве вакцины против коронавируса COVID-19.

Все 50 штатов США открыли свои экономики в той или ной степени. В столице США Вашингтоне в пятницу снимут введенный из-за коронавируса режим самоизоляции и приступят к первому этапу возобновления экономической деятельности города, сообщило в среду издание The Hill со ссылкой на мэра Вашингтона Мюриел Баузер.

Вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова к использованию к концу этого года, заявил в среду ведущий инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

Как отмечает CNN, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент 10 вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, проходят клинические испытания на людях. Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson (SPB: JNJ), Moderna, а также Оксфордский университет.

Инвесторы продолжают анализировать план восстановления экономики ЕС после коронавируса, предложенного Еврокомиссией в среду на 750 млрд евро. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, обнародовавшая этот план на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе, заявила, что 500 млрд евро из общей суммы составят субсидии, а 250 млрд евро - кредиты государствам ЕС.

Растущая напряженность в отношениях между США и Китаем частично нивелирует оптимизм игроков. На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Гонконг более не пользуется автономией по отношению к властям КНР, в свою очередь, заявил госсекретарь США Майк Помпео. В заявлении госсекретаря, размещенном на сайте Госдепа, уточняется, что Гонконг впредь не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, который Вашингтон применял к нему по американским законам до июля 1997 года, когда Гонконг вернулся под суверенитет Китая, и впоследствии. Помпео указал на намерение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в одностороннем порядке принять законопроект о безопасности Гонконга.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон уже до конца этой недели может принять новые меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

Нефть марки Brent перешла к росту на торгах в четверг, в то время как WTI сократила снижение. Инвесторы ожидают публикацию официальных данных министерства энергетики США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК повысилась на 0,55% - до $34,93 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,24% - до $32,73 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в среду, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, увеличились на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 6,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,4 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в четверг в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что он покажет снижение запасов на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал Юрия Кравченко, в первой половине дня рубль вместе с большинством других валют emerging markets находился под давлением ухода инвесторов от риска из-за разногласий США и Китая по ситуации в Гонконге, однако позднее отечественная валюта постепенно вышла в плюс благодаря поддержке с нефтяного рынка.

"При этом выход в плюс в паре с долларом давался рублю намного проще, чем в паре с евро. Еще в утренние часы пара "евро-доллар" обновила на глобальных рынках очередной максимум с начала апреля, продолжая отыгрывать оптимизм в отношении предложенного Еврокомиссией плана по восстановлению экономики на 750 млрд евро. До конца дня ситуация на внешних рынках может еще не раз поменяться, так как ожидается публикация целого ряда важных данных, в том числе по рынку труда и ВВП США (пересмотренные данные за 1 квартал 2020 года). Кроме того, вечером выйдут традиционные данные по запасам и добыче нефти в США. Если фактические данные Минэнерго будут близки к прогнозу API, цены на нефть окажутся под давлением, что может снова вернуть рубль в отрицательную зону", - подчеркнул Кравченко.

"Глобальные площадки торгуются разнонаправленно, взаимная риторика США и Китая выступает основным фактором риска. На горизонте ближайших двух недель одним из ключевых факторов для рубля станут переговоры по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ за пределами июня. Сохранение действия сокращений добычи на 9,7 млн баррелей в сутки после июня вполне может стать источником поддержки для нефтяного рынка и для рубля. В паре с евро рубль сейчас выглядит несколько более уязвимым в связи с восстановлением позиций евро на глобальных площадках на фоне инициативы по созданию общеевропейского фонда для финансирования восстановления европейской экономики после кризиса. Накануне Минфин провел неплохой аукцион по размещению ОФЗ, продав бумаги в объеме 78,3 млрд рублей. Спрос на бумаги несколько сократился в связи с тем, что в ожидания рынка уже фактически заложено снижение ключевой ставки на 100 б.п. на июньском заседании Банка России", - отметил аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

ЦБ РФ 26 мая продал валюту на 11,3 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Ранее, в среду, ЦБ отразил продажу валюты с расчетами 26 мая на сумму 22,8 млрд рублей, а во вторник, с расчетами 25 мая, - равными нулю. Это обычная ситуация для дней, если расчеты приходятся на выходные для западных рынков дни: сначала отражается объем операций меньше, чем в заявках Минфина, затем больше.

В понедельник, 25 мая, в США был День памяти, в Великобритании - Второй майский банковский выходной, банковская система в этих странах не работала.

Как следует из данных Банка России, ЦБ РФ с 18 по 20 мая продавал валюту по 11,3 млрд рублей в день, 21 мая объем продажи валюты составил 11,1 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного опустились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - 5,74% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 2 б.п. - до 5,74% и 5,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 5,68% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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