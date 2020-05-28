Курс рубля может вернуться в диапазон 71-72 за доллар - "Открытие Брокер"

Реальный спрос на рубли после завершения налоговых платежей немного снизится, и курс может вернуться в диапазон 71-72 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль вернулся к укреплению в отличие от "коллег по сырьевому цеху", констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2450 рублей. Ставки MosPrime немного выросли и составили 5,69% на день, 5,74% на неделю и 5,74% на месяц.

"В четверг завершается налоговый период выплатой налога на прибыль, что может обуславливать повышенный спрос на рубли. Также в стратегическом плане ухудшение отношений США и КНР способно вновь привести к росту товарооборота РФ и КНР, как это было в период острой фазы торговой войны. Впрочем, негативной стороной данного обстоятельства является пессимизм по сырьевым ресурсам. В любом случае реальный спрос на рубли после завершения налоговых платежей немного снизится, и курс может вернуться в диапазон 71-72 за доллар", - полагает А. Кочетков.