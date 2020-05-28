Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции - ИК "Фридом Финанс"

Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции, длившейся почти три месяца, отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс" в комментарии компании.

S&P500 преодолел значимый уровень сопротивления - 200-дневную среднюю в районе 3000 пунктов на высоком объеме и с подтверждающими сигналами моментума. Индикатор RSI обновил максимум вместе с рынком. Индикатор MACD остается в "плюсе", свидетельствуя об усиливающемся моменте.

Все это снижает вероятность новой волны продаж и увеличивает шансы на продолжение ралли, считает специалист ИК Ален Сабитов.