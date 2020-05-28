Возможно отсутствие явного тренда в динамике рубля - РФПИ

Специалисты РФПИ считают, что на фоне неоднозначных краткосрочных перспектив внешних рынков возможно отсутствие явного тренда в динамике рубля, но при достаточно заметной волатильности, говорится в комментарии.

"Завершение налогового периода может сократить необходимость активного присутствия экспортеров, особенно в условиях заметно сократившихся налоговых обязательств как по регулярным платежам, так и по экспортным пошлинам. Аукционы Минфина по размещению ОФЗ в среду также оказались менее впечатляющими, чем предыдущие, видимо, ввиду некоторого ослабления ожиданий относительно вероятности сокращения ставки сразу на 100 б.п. на июньском заседании, - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. - На фоне неоднозначных краткосрочных перспектив внешних рынков это допускает отсутствие явного тренда в динамике рубля, но при достаточно заметной волатильности. Диапазон 71-71,50/USD в четверг по-прежнему видится нам как наиболее вероятный".