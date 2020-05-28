Рубль сохраняет относительную устойчивость, несмотря на снижение цен на нефть ниже отметки $34/bbl - "Нордеа банк"

Рубль сохраняет относительную устойчивость, несмотря на снижение цен на нефть ниже отметки $34/bbl, отмечается в обзоре "Нордеа банка". По мнению экспертов банка, сохранение действия сокращений добычи на 9,7 млн. бар. в сутки после июня вполне может стать источником поддержки для нефтяного рынка и для рубля

"Рубль на старте торгов находится вблизи отметки 71,2 в паре с долларом и 78,4 в паре с евро, сохраняя относительную устойчивость, несмотря на снижение цен на нефть ниже отметки 34 долл./бар., - комментируют эксперты "Нордеа банка". - Глобальные площадки торгуются разнонаправлено, взаимная риторика США и Китая выступает основным фактором риска. На горизонте ближайших двух недель одним из ключевых факторов для рубля станут переговоры по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ за пределами июня. Сохранение действия сокращений добычи на 9,7 млн. бар. в сутки после июня вполне может стать источником поддержки для нефтяного рынка и для рубля".

По мнению аналитиков банка, в паре с евро рубль сейчас выглядит несколько более уязвимым в связи с восстановлением позиций евро на глобальных площадках на фоне инициативы по созданию общеевропейского фонда для финансирования восстановления европейской экономики после кризиса.