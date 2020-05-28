Рынок акций РФ утром поднялся к 2760п по индексу МосБиржи, рост сдерживается снижением нефти

Москва. 28 мая. Рынок акций РФ утром в четверг растет вслед за внешними фондовыми площадками, подъем сдерживается слабостью нефти из-за роста запасов сырья в США; индекс МосБиржи достиг отметки 2760 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом упали бумаги "ФСК ЕЭС" из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2760,5 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1222,36 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,4%.

Доллар стоит 71,17 рубля (+0,16 рубля).

Выросли акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8% и +1,6% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%).

"Газпром нефть" (MOEX: SIBN) (+0,2%) в первом квартале получила убыток в размере 14 млрд рублей из-за курсовых разниц и переоценки активов в связи со снижением цен на нефть, сообщила в четверг компания.

Подешевели рублевые акции "ФСК ЕЭС" (-4%, до 0,1845 рубля; дивиденды - 0,00949434 рубля на акцию), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%).

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, утренний рост акций вновь может смениться продажами - нет никаких гарантий, что индекс МосБиржи не повторит динамику многих предыдущих дней, когда после позитивного открытия торгов происходило сползание цен вниз в течение дня. Фундаментально российский рынок акций очень слаб.

Очень странно выглядит рост акций "Аэрофлота": и в былые годы авиаторы заявляли об убыточности отрасли и необходимости госдотаций, а в нынешней ситуации никаких поводов для покупок акций "Аэрофлота" нет. Не верится и в продолжение роста бумаг Сбербанка (MOEX: SBER) - спад объемов кредитования, рост неплатежей и банкротств, падение доходов нефтегазового бизнеса неизбежно в ближайшем будущем выльется в резкое снижение финансовых показателей банковской системы. Черные металлурги вполне могут продолжить подъем, они получат драйвер роста в виде снижения курса рубля - в ближайшее время вероятно неспешное движение доллара в район 75 руб./$1, считает аналитик.

Нефть Brent торгуется дешевле $35 за баррель. Не исключено, что небольшие продажи контрактов идут накануне экспирации. Вышедшая статистика от Американского института нефти зафиксировала резкий рост запасов в США. В четверг ожидаются более достоверные данные Минэнерго США. Впрочем, в последние недели рынок очень слабо реагирует на эту статистику, поэтому далеко не факт, что данные могут привести к сильному движению, считает Антонов.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, актуальным сценарием остается продолжение консолидации индекса РТС вблизи уровня 1200 пунктов. Госсекретарь США сообщил, что Гонконг больше не может считаться независимым от Китая, что открывает возможность для введения санкций в отношении последнего - сообщения вызвали преимущественно негативную, но не сильную, реакцию на азиатских фондовых площадках. В течение дня некоторое влияние на характер торгов могут оказать недельные данные по заявкам на пособие по безработице и запасам бензина в США (15:30 и 18:00 МСК соответственно). Кроме того, будет уточнена оценка ВВП США за первый квартал текущего года (15:30 МСК).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, нефть не только испытывает беспокойство по поводу рисков ухудшения отношений США и КНР, но и отыгрывает статистику API по запасам. Эту статистику стоит воспринимать с определенной долей скепсиса, поскольку увеличение наземных запасов может быть связано с разгрузкой нефти, которая размещалась на танкерах в период обвала цен.

Внешний фон утром в четверг нельзя назвать однозначно негативным. В какой-то мере также можно говорить о том, что ухудшение отношений США и КНР может принести выгоду российской экономике. Слабая нефть будет сдерживать покупателей на рынке акций РФ, но и поводов для развития коррекции пока нет. В четверг завершается налоговый период, поэтому к вечеру давление на рубль может усилиться. Из корпоративных событий стоит отметить последний день торговли акциями "Интер РАО" с дивидендами перед отсечкой.

В США индексы в среду выросли на 0,8-2,2% на фоне оптимизма инвесторов по поводу возобновления экономической активности и надежд на принятие властями новых мер стимулирования для поддержки восстановления. Все 50 штатов США открыли свои экономики в той или иной степени. В столице США Вашингтоне в пятницу снимут введенный из-за коронавируса режим самоизоляции и приступят к первому этапу возобновления экономической деятельности города, сообщило в среду издание The Hill со ссылкой на мэра Вашингтона Мюриел Баузер.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 0,8%) на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем, но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,7-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что Гонконг утратил автономию. "Сегодня я сообщил в Конгресс, что Гонконг более не пользуется автономией в отношении Китая, если учитывать факты с места событий. США - вместе с людьми Гонконга", - написал он в Twitter.

В заявлении госсекретаря, размещенном на сайте госдепа, уточняется, что Гонконг впредь не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, который Вашингтон применял к нему по американским законам до июля 1997 года, когда Гонконг вернулся под суверенитет Китая, и впоследствии.

Помпео указал на намерение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в одностороннем порядке принять законопроект о безопасности Гонконга.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже до конца этой недели может принять новые меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

Тем временем Палата представителей Конгресса США в среду подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который вводит санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

Между тем, нефть утром в четверг продолжает дешеветь на данных о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $33,95 за баррель (-2,3% и -4% накануне), июльская цена WTI - $31,84 за баррель (-3% и -4,5% в среду).

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в среду, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, увеличились на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 6,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,4 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго США о запасах сырья выйдет в четверг в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что он покажет снижение запасов на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей.

Эксперты рейтингового агентства Moody's понизили среднесрочный прогноз цен на нефть до $45-65 за баррель с $50-70 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (+20,6%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+9,9%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+8,6% и +13,7% "префы"), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+3,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,5%, до 0,6908 рубля).

Совет директоров ПАО "ОГК-2" рекомендовал направить на дивиденды за 2019 год по 0,0544 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. Датой, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 10 июля.

Подешевели бумаги ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-12,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,6%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,6%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,82 млрд рублей (из них 3,608 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).