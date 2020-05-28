Рынок ОФЗ достаточно быстро перешагнул в зону временной перекупленности - Росбанк

Аналитики Росбанка, анализируя итоги последних аукционов ОФЗ, пришли к выводу, что рынок достаточно быстро перешагнул в зону временной перекупленности и без решительных действий не будет готов абсорбировать объемы предложения, сопоставимые с последними неделями, без дополнительной премии, говорится в комментарии банка. После аукциона кривая доходности сместилась на 4-6 бп, что вряд ли является финальной целью тактической коррекции.

"Минфину по итогам двух первичных аукционов в среду удалось привлечь 78 млрд руб., из них 42 млрд руб. в серии 25084 (окт.23) и 36 млрд руб. в 10-летнем бенчмарке 26228 (апр.30), - отмечают эксперты Росбанка. - Аукционы показали разнородную картину активности и ценообразования, что во многом объяснимо различием дюрации бумаг на фоне общего снижения активности покупателей. Короткая бумага разместилась чуть лучше наших ожиданий по доходности (4.79% годовых, дисконт 1-3 бп) при довольно низком "конкурентном" спросе (bid/cover - 1.6х). Мы ожидали более активного реинвестирования средств от погашения серии 26214. При этом концентрация крупных удовлетворенных заявок по ценам выше вторичного рынка и их размер (напомним, Биржа раскрывает только иерархию удовлетворенных заявок) указывает на участие одного или нескольких крупных инвесторов".

Второй аукцион продемонстрировал спрос, близкий к ожиданиям, однако наличие довольно щедрой премии в размере 3-6 бп (средневзвешенная доходность 5.56% годовых) и низкий показатель bid/cover (1.1х), по мнению аналитиков, указывают на смещенные предпочтения Минфина в сторону повышенных объемов размещений.