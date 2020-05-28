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Главная / Мнения аналитиков / Окончание налогового периода в четверг повышает риски отката рубля - "Открытие Брокер"
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28 мая 2020 года 10:10
Окончание налогового периода в четверг повышает риски отката рубля - "Открытие Брокер"
Окончание налогового периода в четверг повышает риски отката рубля, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Рубль преимущественно слабел в среду что можно отнести на счёт нефти. К сожалению, аукционы ОФЗ не уже не показали завышенный спрос, а значит, и поддержка для рубля была не столь значительной", - отмечает ведущий аналитик компании Андрей Кочетков. На первом из аукционов ОФЗ Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года. Размещённый объём составил 41,912 млрд рублей по номиналу при спросе 68,881 млрд по номиналу и средневзвешенной доходности 4,77%. "Подобная доходность говорит о заложенной высокой вероятности изменения ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пункта в рамках июньского заседания. Однако резкое снижение объёма спроса указывает на исчерпание потенциала роста ОФЗ и укрепления рубля. Вероятно, что отметка 70,60 за доллар окажется крайним значением в текущем цикле укрепления российской валюты", - пишет А. Кочетков. Спрос на втором аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года оказался ещё ниже. Размещённый объём составил 36,4 млрд рублей по номиналу при спросе 39,908 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,54%. "И в этом случае мы наблюдаем почти финишную прямую отработанной идеи покупки облигаций на ожиданиях агрессивного снижения ставки ЦБ РФ. В четверг закончится налоговый период текущего месяца и после этого у рубля будет заметно меньше поддержки, что повышает риски небольшого отката", - указывает специалист "Открытие Брокер".
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28 мая 2020 года 17:55
Возможен рост спроса на акции EM со стороны глобальных инвесторов в ближайшие недели - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 27 мая 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Аналитики пришли... читать дальше
.28 мая 2020 года 17:16
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.28 мая 2020 года 16:50
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.28 мая 2020 года 16:20
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.28 мая 2020 года 15:54
Техническая картина по S&P500 говорит о высокой вероятности завершения коррекции - ИК "Фридом Финанс"
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.28 мая 2020 года 15:40
Москва. 28 мая. Доллар несколько ускорил снижение, евро развернулся вниз и умеренно дешевеет на "Московской бирже" в четверг днем, рубль перешел к укреплению к бивалютной корзине на фоне стабилизации на рынке нефти. читать дальше
.28 мая 2020 года 15:14
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.28 мая 2020 года 14:53
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Реализация программы заимствований на рынке ОФЗ происходит за счет наращивания чистого долга банков перед ЦБ - Райффайзенбанк
Реализация программы заимствований на рынке ОФЗ происходит за счет наращивания чистого долга банков перед регулятором, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Позиция банков в ОФЗ (рублевые госбумаги), свободная от залога, выросла на 353 млрд руб., при этом объем долговых ценных бумаг, переданных... читать дальше
.28 мая 2020 года 14:11
(добавлен 3-й абзац) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", прежняя прогнозная стоимость этих бумаг составляла... читать дальше
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.28 мая 2020 года 13:31
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", прежняя прогнозная стоимость этих бумаг составляла 85 рублей за... читать дальше
.28 мая 2020 года 13:12
Котировки нефти могут завершить неделю на уровнях ниже текущих, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Опасения новых разногласий между членами ОПЕК+ в последние дни оказывают давление на котировки. "Давление на нефтяные котировки сохраняется второй день подряд, - отмечают аналитики банка. -... читать дальше
.28 мая 2020 года 12:46
Специалисты РФПИ считают, что на фоне неоднозначных краткосрочных перспектив внешних рынков возможно отсутствие явного тренда в динамике рубля, но при достаточно заметной волатильности, говорится в комментарии. "Завершение налогового периода может сократить необходимость активного присутствия... читать дальше
.28 мая 2020 года 12:30
Рубль сохраняет относительную устойчивость, несмотря на снижение цен на нефть ниже отметки $34/bbl - "Нордеа банк"
Рубль сохраняет относительную устойчивость, несмотря на снижение цен на нефть ниже отметки $34/bbl, отмечается в обзоре "Нордеа банка". По мнению экспертов банка, сохранение действия сокращений добычи на 9,7 млн. бар. в сутки после июня вполне может стать источником поддержки для нефтяного рынка... читать дальше
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