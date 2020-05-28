Окончание налогового периода в четверг повышает риски отката рубля - "Открытие Брокер"

Окончание налогового периода в четверг повышает риски отката рубля, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Рубль преимущественно слабел в среду что можно отнести на счёт нефти. К сожалению, аукционы ОФЗ не уже не показали завышенный спрос, а значит, и поддержка для рубля была не столь значительной", - отмечает ведущий аналитик компании Андрей Кочетков. На первом из аукционов ОФЗ Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года. Размещённый объём составил 41,912 млрд рублей по номиналу при спросе 68,881 млрд по номиналу и средневзвешенной доходности 4,77%. "Подобная доходность говорит о заложенной высокой вероятности изменения ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пункта в рамках июньского заседания. Однако резкое снижение объёма спроса указывает на исчерпание потенциала роста ОФЗ и укрепления рубля. Вероятно, что отметка 70,60 за доллар окажется крайним значением в текущем цикле укрепления российской валюты", - пишет А. Кочетков. Спрос на втором аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года оказался ещё ниже. Размещённый объём составил 36,4 млрд рублей по номиналу при спросе 39,908 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,54%. "И в этом случае мы наблюдаем почти финишную прямую отработанной идеи покупки облигаций на ожиданиях агрессивного снижения ставки ЦБ РФ. В четверг закончится налоговый период текущего месяца и после этого у рубля будет заметно меньше поддержки, что повышает риски небольшого отката", - указывает специалист "Открытие Брокер".