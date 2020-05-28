Утренние прогнозы: фондовые индексы в четверг попытаются выйти в плюс

По мнению аналитиков, российские фондовые индексы в четверг утром попытаются подрасти вслед за американскими фондовыми фьючерсами, однако нисходящая динамика цен на нефть не располагает к заметному прорыву.

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в среду, после попыток повышения в первой половине сессии, вышли в минус вслед за ухудшением всеобщих настроений. Рублевый индикатор обновил очередной максимум с начала марта, а затем стремился к поддержке 2720 пунктов, а долларовый - к 1200 пунктам. Ближайшими сопротивлениями для индексов выступают уровни 2800 и 1240 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2700-2800 пунктов. Утром российские фондовые индексы и рубль могут попытаться выйти в плюс ввиду отступления американских индикаторов от минимумов накануне. Повышение, однако, будет ограничено нисходящей динамикой цен на нефть, которая на данный момент укладывается в рамки краткосрочного боковика. Фьючерсы на золото после усиления напряженности между США и Китаем по гонконгскому вопросу вернули себе отметку 1700 долл./унц., что наверняка будет способствовать отскоку акций Полюса и Полиметалла от достигнутых накануне краткосрочных поддержек".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,5-0,7%, в диапазоне 2720-2760 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 пунктов. После открытия с умеренным отклонением мы можем увидеть переход индекса Мосбиржи в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся утром".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов) : "Российский рынок акций в среду опять не удержал утренние успехи, закрывшись почти полупроцентным снижением. Справедливости ради,стоит отметить, что на момент нашего закрытия американские индексы нарисовали локальный минимум, а потом резко пошли вверх. Американские фьючерсы в четверг утром слабо подрастают, так что открытие наших торгов ожидается с почти процентным "гэпом" вверх. Однако нет никаких гарантий, что индекс Мосбиржи не повторит динамику многих предыдущих дней: позитивное открытие и сползание вниз в течение торгового дня. Фундаментально наш рынок очень слаб".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ждем преобладания продаж в российских акциях, чему поспособствует динамика рынка энергоносителей. Однако ситуация на внешних фондовых рынках сдержит снижение наших акций, в результате чего индекс Мосбиржи в первые часы сохранит позиции в районе 2720-2760 пунктов. В дальнейшем, в случае ухудшения внешнего фона, наш рынок может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 2700 пунктов".