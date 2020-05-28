Вероятны попытки продолжения роста основных мировых валют по отношению к рублю - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка на валютной секции "Московской биржи" в четверг ждут попыток продолжения роста основных мировых валют по отношению к рублю, чему поспособствует дальнейшее отступление рынка энергоносителей. При этом, по их мнению, продажи в рубле сдержит разнонаправленная динамика валют развивающихся стран, говорящая об отсутствии изменений в отношении инвесторов к рисковым активам.

"В результате в начале торгов пара доллар/рубль попытается закрепиться выше 71 рубля. При этом в ходе сессии, в случае ухудшения спроса на риск, она может предпринять еще одну попытку выхода в верхнюю половину диапазона 70-73 рубля", - пишет главный аналитик банка Богдан Зварич.